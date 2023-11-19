Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, госизмена, создание агломерации с Екатеринбургом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В опубликованном постановлении указано, что начиная со второй половины 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. В Тюменской области размер платы за коммунальные услуги увеличится на 9,6%.
Тюменцы уже начали высказывать свои возмущения. Горожане отмечают, что вполне вероятно, в связи с повышением возрастет число «коммунальных» должников.
«Ладно мы, молодежь, еще можем работать, как-нибудь выкрутимся. А пенсионеры? О них подумали, им как жить? Совсем хотят сжить со свету людей», — посетовали тюменцы.
Тюмень и Екатеринбург могут объединиться в своеобразную агломерацию — такому шагу способствуют современные тренды. Об этом заявил на форуме «Города России» глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
По его словам, способствовать экономическому слиянию Свердловской и Тюменской областей будет продление федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени.
«Речь идет не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — подчеркнул Кухарук в своих аккаунтах соцсетей.
Жителя Тюменской области задержали сотрудники ФСБ по подозрению в деятельности по заказу ВСУ. По версии следствия, мужчина передавал украинским военным информацию о военных объектах, расположенных на территории региона.
«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ. По версии следствия, указанный гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области», — сообщили силовики.
В настоящее время тюменец, подозреваемый в госизмене, находится в СИЗО. Возбуждено головное дело по статье 275 УК ФР. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения от 12 лет до пожизненного заключения.
В Тюменской области стоимость яиц достигла 99 рублей 69 копеек. За неделю цена десятка возросла на 4 рубля. За год стоимость куриных яиц увеличилась от 9 до 40 рублей.
Птицефабрики объясняют подорожание ростом расходов на транспортные услуги, материально-технических ресурсов, кормов для птицы, медикаментов и т. д. Эксперты отмечают, что стоимость куриного яйца складывается на 30% из затрат птицефабрик на газ и электричество, на 30% — из наценки торговых сетей, на 25% — из стоимости корма и на считанные проценты — из зарплат персонала и расходов на обслуживание птицефабрик. Поэтому воздействовать на стоимость куриных яиц сегодня возможно только посредством снижения тарифов и уменьшения накруток ретейла.
Между тем Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку. Компании-производители куриных яиц должны будут отчитаться по формированию стоимости на выпускаемую ими продукцию. На основании их данных ФАС проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен.
Кроме того, антимонопольная служба проверит на карательный сговор 12 крупных производителей яиц, в том числе зарегистрированных в Тюменской области. Поводом для проверки способствовали, в том числе, направленные тюменской партией КПРФ обращения в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области и в адрес ФАС с просьбой провести проверку на предмет сговора производителей с торговыми сетями.
На этой неделе в Тюменской области официально был назначен военный комиссар региона. Должность занял ранее исполнявший обязанности военкома Сергей Чирков. Ссоответствующий приказ подписал глава Минобоороны России Сергей Шойгу.
Слухи о том, что Чирков может возглавить военный комиссариат Тюмнской области, появились в октябре. Однако сам Чирков данную информацию отрицал и отмечал, что он просто временно заменяет Алексея Куличкова, пока последний находится в отпуске.
Работы тюменского фотографа Юлии Садыковой, на которых запечатлены обнаженные женщины, опубликовал на своем сайте журнал Vogue. Один из снимков серии уже отметили эксперты лондонского Fine Art Photography Awards, еще одну работу — румынские ценители фотоискусства.
Заметим, что снимки тюменского фотографа отличаются от работ других фотохудожников в жанре ню выбором моделей. Это не девушки модельной внешности, а обычные женщины в естественных позах, без яркого макияжа.