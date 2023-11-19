Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, госизмена, создание агломерации с Екатеринбургом

Птицефабрики объясняют подорожание ростом расходов на транспортные услуги, материально-технических ресурсов, кормов для птицы, медикаментов и т. д. Эксперты отмечают, что стоимость куриного яйца складывается на 30% из затрат птицефабрик на газ и электричество, на 30% — из наценки торговых сетей, на 25% — из стоимости корма и на считанные проценты — из зарплат персонала и расходов на обслуживание птицефабрик. Поэтому воздействовать на стоимость куриных яиц сегодня возможно только посредством снижения тарифов и уменьшения накруток ретейла.