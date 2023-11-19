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15-летний тюменец устроил жесткое ДТП на федеральной трассе Курган — Тюмень

15-летний тюменец устроил жесткую аварию на федеральной трассе

19 ноября 2023, 05:12
Фото: ГИБДД

15-летний тюменец устроил жесткое ДТП на федеральной трассе Курган — Тюмень

15-летний подросток за рулем Lada устроил массовую аварию на федеральной трассе Курган — Тюмень. ДТП произошло на 106-м километре автодороги в Исетском районе.
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Дети
Фото: ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, 15-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mazda. Двигавшийся позади Lada водитель Škoda, со стажем за рулем 7 месяцев, из бегая столкновения, вывернул в сторону и влетел в дорожное ограждение.

Результате дорожно-транспортного происшествия серьезные ранения получил 15-летний пассажир Lada. Он был госпитализирован.

15-летний виновник ДТП пояснил, что автомобиль он взял у своего брата. На авто установлены разные колеса: два летних и два зимних, что запрещено ПДД. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что трехлетняя девочка пострадала накануне в ДТП, произошедшем в Сорокинском районе. Водитель авто, в котором находилась малышка, не выбрала безопасную скорость и вылетела с дороги в кювет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Подростки#Новости тюмени#Автомобили#Безопасность на дорогах
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