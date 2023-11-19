15-летний тюменец устроил жесткую аварию на федеральной трассе

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, 15-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mazda. Двигавшийся позади Lada водитель Škoda, со стажем за рулем 7 месяцев, из бегая столкновения, вывернул в сторону и влетел в дорожное ограждение.
Результате дорожно-транспортного происшествия серьезные ранения получил 15-летний пассажир Lada. Он был госпитализирован.
15-летний виновник ДТП пояснил, что автомобиль он взял у своего брата. На авто установлены разные колеса: два летних и два зимних, что запрещено ПДД. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что трехлетняя девочка пострадала накануне в ДТП, произошедшем в Сорокинском районе. Водитель авто, в котором находилась малышка, не выбрала безопасную скорость и вылетела с дороги в кювет.