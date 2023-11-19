15-летний тюменец устроил жесткую аварию на федеральной трассе

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, 15-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mazda. Двигавшийся позади Lada водитель Škoda, со стажем за рулем 7 месяцев, из бегая столкновения, вывернул в сторону и влетел в дорожное ограждение.