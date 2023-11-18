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В Тюмени появятся «умные» остановки

В Тюмени появятся «умные» остановки. На них потратят более 25 миллионов

18 ноября 2023, 06:24
Фото: 1MI

В Тюмени появятся «умные» остановки

Из тюменского бюджета потратят 25,5 миллиона рублей на установку 10 новых остановочных павильонов. Остановки оснастят системами видеонаблюдения, кнопками вызова экстренных служб, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi и информационным табло прибытия транспорта.

В целом на обновление остановок в областной столице потратят порядка 30,6 миллионов рублей, сообщили в администрации Тюмени. Также городские власти рассматривают в перспективе установку в городе теплых остановочных комплексов.

«Применение закрытых павильонов с системой отопления либо установка на павильонах открытого типа устройств обогрева (инфракрасных обогревателей на потолке или встроенного нагревательного элемента в конструкцию лавочки) позволит повысить комфорт пребывания пассажиров на остановках. В перспективе, при определении источника финансирования, департамент дорожной инфраструктуры рассмотрит возможность замены существующих остановочных павильонов на теплые остановки», — пояснили 72.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2024 года увеличится стоимость проезда в поездах и электричках. В среднем подорожание билетов составит от 40 до 60 рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общественный транспорт#Новости тюмени#Остановки
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