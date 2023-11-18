В Тюмени появятся «умные» остановки. На них потратят более 25 миллионов

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В целом на обновление остановок в областной столице потратят порядка 30,6 миллионов рублей, сообщили в администрации Тюмени. Также городские власти рассматривают в перспективе установку в городе теплых остановочных комплексов.
«Применение закрытых павильонов с системой отопления либо установка на павильонах открытого типа устройств обогрева (инфракрасных обогревателей на потолке или встроенного нагревательного элемента в конструкцию лавочки) позволит повысить комфорт пребывания пассажиров на остановках. В перспективе, при определении источника финансирования, департамент дорожной инфраструктуры рассмотрит возможность замены существующих остановочных павильонов на теплые остановки», — пояснили 72.RU в пресс-службе администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2024 года увеличится стоимость проезда в поездах и электричках. В среднем подорожание билетов составит от 40 до 60 рублей.