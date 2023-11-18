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В Тюмени назвали самые переполненные школы города

В Тюмени озвучили список самых переполненных школ города

18 ноября 2023, 04:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени назвали самые переполненные школы города

Три тюменских школы вошли в число самых переполненных общеобразовательных учреждений города — школа № 92 (имеет 3 корпуса), школа № 65 (2 корпуса), школа № 63 (2 корпуса).

Все они находятся в микрорайонах, обучаются в них по 7,5 тысяч детей. Об этом сообщил начальник управления надзора и контроля в сфере образования Тюменской области Антон Богданов. По его словам, для решения проблем с переполненностью региональные власти реализуют масштабный комплексный план строительства и реконструкции школ, пишет 72.RU.

До 2026 года в Тюменской области построят 26 новых школ. В Тюмени новые общеобразовательные учреждения появятся в микрорайонах Мелиораторов, Ямальский -1, Березняковский, на улицах Республики, Красных зорь, Рижской, Краснодонской, Белинского. В 2024 году начнется строительство 7 учебных заведений.

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