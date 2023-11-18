В Тюмени озвучили список самых переполненных школ города

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Все они находятся в микрорайонах, обучаются в них по 7,5 тысяч детей. Об этом сообщил начальник управления надзора и контроля в сфере образования Тюменской области Антон Богданов. По его словам, для решения проблем с переполненностью региональные власти реализуют масштабный комплексный план строительства и реконструкции школ, пишет 72.RU.
До 2026 года в Тюменской области построят 26 новых школ. В Тюмени новые общеобразовательные учреждения появятся в микрорайонах Мелиораторов, Ямальский -1, Березняковский, на улицах Республики, Красных зорь, Рижской, Краснодонской, Белинского. В 2024 году начнется строительство 7 учебных заведений.