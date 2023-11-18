В Тюмени озвучили список самых переполненных школ города

Все они находятся в микрорайонах, обучаются в них по 7,5 тысяч детей. Об этом сообщил начальник управления надзора и контроля в сфере образования Тюменской области Антон Богданов. По его словам, для решения проблем с переполненностью региональные власти реализуют масштабный комплексный план строительства и реконструкции школ, пишет 72.RU.