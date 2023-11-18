В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьника до квартиры. Незнакомца уже ищут

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого жители Тюмени жаловались на то, что по городу разгуливает педофил — неизвестный мужчина домогался до детей во дворе дома на улице Республики, 215. Неадекватного тюменца задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, педофилом он не является, но злоупотребляет спиртными напитками. А к детям «приставал», чтобы отблагодарить за то, что они ему открыли две в магазин.