В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьника до квартиры. Незнакомца уже ищут

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По словам мамы подростка, незнакомец был одет в бушлат цвета хаки с надписью «Охрана», на голове — капюшон. Известно, что преследователь зашел вместе с ним в подъезд дома, затем в лифт. В лифте неизвестный попытался наладить разговор со школьником — спросил у него, не замерз ли он, чем еще только больше напугал ребенка.
При этом вышел подозрительный незнакомец на том же этаже, что и мальчик. К счастью, преследовать до квартиры школьника он стал, поэтому ребенок забежал домой и тут же позвонил родителям.
Из подъезда дома незнакомец вышел только спустя 50 минут. Чем он занимался неясно — на опубликованных в сети видеороликах видно, как мужчина осматривает лифт, пытается засунуть в щели какую-то бумажку, ходит кругами по лестничной клетке.
По словам мамы школьника, еще накануне она написала заявление в полиции по данному факту. В УМВД по Тюменской области данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая оценка.
Между тем, тюменцы уже начали высказывать свои предположения на счет подозрительного незнакомца. Горожане предположили, что, вероятнее всего, мужчина является закладчиком наркотических веществ.
«Создалось впечатление, что он место изучает. То ездит в лифте, то по коридорам ходит, смотрит, бумажку в руках вертит. Прикладывает к проёмам лифта. Я бы подумала, что это закладчик», — отметила Юлия Б.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого жители Тюмени жаловались на то, что по городу разгуливает педофил — неизвестный мужчина домогался до детей во дворе дома на улице Республики, 215. Неадекватного тюменца задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, педофилом он не является, но злоупотребляет спиртными напитками. А к детям «приставал», чтобы отблагодарить за то, что они ему открыли две в магазин.