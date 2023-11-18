В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьника. Водитель не успел затормозить

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Published Сегодня, 08:48
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По словам 28 летнего водителя отечественной легковушки, подросток выбежал на пешеходный переход неожиданно, поэтому он не успел среагировать и избежать наезда. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в центре Тюмени водитель иномарки нарушил правила очередности проезда и врезался в автобус № 30. В дорожно-транспортном происшествии травмы получили четыре пассажира автобуса.