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В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьника

В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьника. Водитель не успел затормозить

18 ноября 2023, 08:48
Фото: ГИБДД

В Тюмени на пешеходном переходе сбили школьника

В Тюмени 12-летний школьник попал под колеса автомобиля LADA. Авария произошла в пятницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ставропольской, 4.
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Дети

По словам 28 летнего водителя отечественной легковушки, подросток выбежал на пешеходный переход неожиданно, поэтому он не успел среагировать и избежать наезда. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в центре Тюмени водитель иномарки нарушил правила очередности проезда и врезался в автобус № 30. В дорожно-транспортном происшествии травмы получили четыре пассажира автобуса.

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