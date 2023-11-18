nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Тюмени возросли цены на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

Услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Тюмени подорожали на 30%

18 ноября 2023, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени возросли цены на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

В этом году тюменцам придется потратить немало денег для того, чтобы заказать новогоднее поздравление от Деда Мороза для своего ребенка. По сравнению с минувшим годом в 2023 году в среднем стоимость поздравлений увеличилась на 500 рублей.

Если в 2022 году в среднем 10-минутное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки стоило в пределах 1500-1700 рублей, то в этом году 2000 рублей.

В эту цену входит приход Деда Мороза и Снегурки домой к ребенку, небольшая программа, стихотворное поздравление, вручение подарка и фотография на память (продолжительность 10 минут). Стоимость 15-минутной программы с играми и хороводами продолжительностью начинается от 3000 рублей, 30-минутная стоит 5000 рублей.

Новому году быть: в Тюмени в дождь устанавливают елку на Цветном бульваре
Узнать подробнее

При этом, в последние дни декабря поздравления от Деда Мороза и Снегурочки будут самыми дорогими по стоимости. С 16 по 24 декабря средняя цена составит 3000 рублей, 25–28 декабря- 3500, 29–31 декабря — 4000 рублей. В вечернее время стоимость новогоднего поздравления возрастет до 5000-6000 рублей.

Заметим, что несмотря на высокую стоимость услуг Деда Мороза, новогодние поздравления от главного зимнего волшебника пользуются немалой популярностью у жителей Тюмени. В первой половине ноября число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в областной столице выросло на 63% относительно аналогичного периода прошлого года.

В Тюмени озвучили список самых переполненных школ города
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на порталах по поиску работы появились вакансии Снегурочек. Опытным аниматорам готовы платить до 50 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
На Тюмень сегодня обрушатся штормовой ветер и метельИз тюменских аптек пропали известные таблетки от кашляВ Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Праздник#Новый год#Дед Мороз
Подпишитесь
«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени
Вчера, 09:23
ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов
Вчера, 11:47
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
Вчера, 07:00
«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина
Вчера, 07:27
На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы
Вчера, 08:03
«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец
Вчера, 07:49