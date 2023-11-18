Услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Тюмени подорожали на 30%

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 06:37
Если в 2022 году в среднем 10-минутное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки стоило в пределах 1500-1700 рублей, то в этом году 2000 рублей.
В эту цену входит приход Деда Мороза и Снегурки домой к ребенку, небольшая программа, стихотворное поздравление, вручение подарка и фотография на память (продолжительность 10 минут). Стоимость 15-минутной программы с играми и хороводами продолжительностью начинается от 3000 рублей, 30-минутная стоит 5000 рублей.
При этом, в последние дни декабря поздравления от Деда Мороза и Снегурочки будут самыми дорогими по стоимости. С 16 по 24 декабря средняя цена составит 3000 рублей, 25–28 декабря- 3500, 29–31 декабря — 4000 рублей. В вечернее время стоимость новогоднего поздравления возрастет до 5000-6000 рублей.
Заметим, что несмотря на высокую стоимость услуг Деда Мороза, новогодние поздравления от главного зимнего волшебника пользуются немалой популярностью у жителей Тюмени. В первой половине ноября число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в областной столице выросло на 63% относительно аналогичного периода прошлого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на порталах по поиску работы появились вакансии Снегурочек. Опытным аниматорам готовы платить до 50 тысяч рублей в месяц.