Услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Тюмени подорожали на 30%

В Тюмени возросли цены на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

В этом году тюменцам придется потратить немало денег для того, чтобы заказать новогоднее поздравление от Деда Мороза для своего ребенка. По сравнению с минувшим годом в 2023 году в среднем стоимость поздравлений увеличилась на 500 рублей.