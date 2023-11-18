Тобольские власти потратят более 72 млн рублей на снос терапевтического корпуса

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В размещенных документах указано, что работы по демонтажу здания должны быть проведены в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Подрядчик должен будет не только снести старое здание, но и установить временное ограждение на период работ, оборудовать сигнальными огнями опасные участки (участки движения пешеходов и автотранспорта) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; обустроить пешеходные переходы над ямами, траншеями и т. д.
Также отмечено, что должны быть сохранены существующие зеленые насаждения. После завершения работ подрядная организация должна будет благоустроить территорию — вывезти весь мусор и произвести отсыпку песка по всей территории сноса.
Заявки на участие будут принимать до 30 ноября 2023 года, подведение итогов запланировано на 5 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на обслуживание общественных туалетов городские власти потратят 10,3 миллиона рублей. Контракт заключен с одним из индивидуальных предпринимателей.