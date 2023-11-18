Тобольские власти потратят более 72 млн рублей на снос терапевтического корпуса

В размещенных документах указано, что работы по демонтажу здания должны быть проведены в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Подрядчик должен будет не только снести старое здание, но и установить временное ограждение на период работ, оборудовать сигнальными огнями опасные участки (участки движения пешеходов и автотранспорта) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; обустроить пешеходные переходы над ямами, траншеями и т. д.