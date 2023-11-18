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Тобольские власти потратят более 72 млн рублей на снос медицинского учреждения

Тобольские власти потратят более 72 млн рублей на снос терапевтического корпуса

18 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Тобольские власти потратят более 72 млн рублей на снос медицинского учреждения

В Тобольске за 72 миллионов 462 тысячи рублей снесут пятиэтажное здание терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская, 6/6. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупок.

В размещенных документах указано, что работы по демонтажу здания должны быть проведены в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Подрядчик должен будет не только снести старое здание, но и установить временное ограждение на период работ, оборудовать сигнальными огнями опасные участки (участки движения пешеходов и автотранспорта) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; обустроить пешеходные переходы над ямами, траншеями и т. д.

Также отмечено, что должны быть сохранены существующие зеленые насаждения. После завершения работ подрядная организация должна будет благоустроить территорию — вывезти весь мусор и произвести отсыпку песка по всей территории сноса.

Заявки на участие будут принимать до 30 ноября 2023 года, подведение итогов запланировано на 5 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на обслуживание общественных туалетов городские власти потратят 10,3 миллиона рублей. Контракт заключен с одним из индивидуальных предпринимателей.

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