Под Тюменью произошла массовая авария. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель Nissan Murano врезался в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi. От удара последний отбросило на Mercedes, а Nissan — в КамАЗ справа, после чего в большегруз, стоящий на трассе для разворота.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы поучили водитель Nissan и двое детей-пассажиров авто. Они доставлены в больницу.
В связи с аварией движение на автодороге частично ограничено, на месте происшествия движение контролируют сотрудники ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем под колеса автомобиля попал 12-летний школьник. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.