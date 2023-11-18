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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали двое детей

Под Тюменью произошла массовая авария. Есть пострадавшие

18 ноября 2023, 11:29
Фото: ГИБДД

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали двое детей

Массовая авария произошла под Тюмень в субботу, 17 ноября. На 305-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись пять автомобилей.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель Nissan Murano врезался в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi. От удара последний отбросило на Mercedes, а Nissan — в КамАЗ справа, после чего в большегруз, стоящий на трассе для разворота.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы поучили водитель Nissan и двое детей-пассажиров авто. Они доставлены в больницу.

В связи с аварией движение на автодороге частично ограничено, на месте происшествия движение контролируют сотрудники ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем под колеса автомобиля попал 12-летний школьник. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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