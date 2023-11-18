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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

На Тюмень надвигаются похолодание и штормовой ветер

На Тюмень сегодня обрушатся штормовой ветер и метель

18 ноября 2023, 04:25
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются похолодание и штормовой ветер

В Тюменской области сегодня к вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. Столбики термометров к ночи опустятся до -7…-12, местами до -17. При этом усилится ветер до 8-13 м/с, вероятны порывы до 19 м/с.

Днем синоптики обещают 0…-5, в отдельных районах туман, метель. На протяжении всего дня будет идти снег.

В Тюмени температура воздуха в течение дня субботу составит -4…-5, к вечеру похолодает до -7…-9. Скорость ветра составит 9-11 м/с. В воскресенье морозная погода сохранится: -5…-6 днем и -8…-9 в темное время суток, скорость ветра составит 7-9 м/с. В понедельник, 20 ноября, немного потеплеет — в течение дня столбики термометров поднимутся до -4.

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