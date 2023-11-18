На Тюмень сегодня обрушатся штормовой ветер и метель

В Тюмени температура воздуха в течение дня субботу составит -4…-5, к вечеру похолодает до -7…-9. Скорость ветра составит 9-11 м/с. В воскресенье морозная погода сохранится: -5…-6 днем и -8…-9 в темное время суток, скорость ветра составит 7-9 м/с. В понедельник, 20 ноября, немного потеплеет — в течение дня столбики термометров поднимутся до -4.