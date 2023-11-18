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Органы опеки проверяют тюменского блогера, который давал младенцу сосать грудь

«Кормил ребенка грудью»: тюменского блогера взяли на контроль органы опеки

18 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI

Органы опеки проверяют тюменского блогера, который давал младенцу сосать грудь

Тюменские блогеры вновь попали на сводки новостей. На днях городские соцсети облетели видеозапись с одноруким младенцем, сосущим грудь мужчины. Малыш, которого назвали Иисус, выглядел истощенным, с сухими кожными покровами.
Сюжет
Дети
Фото: Читатель "Нашего Города"

Многочисленные видеозаписи опубликовал у себя в социальной сети отец младенца блогер Сулейман Полищук. По словам мужчины, его сын родился без левой кисти, роды проходили дома. К счастью, сам процесс рождения малыша Полищук не опубликовал, но снял ролик о том, как перерезает пуповину.

Пользователей соцсетей возмутили данные видео — неравнодушные тюменцы обратились в органы опеки.

Между тем, как выяснилось, с семьей маленького тюменца уже на протяжении нескольких недель работают и органы опеки, и врачи (педиатрическая служба), и комиссия по делам несовершеннолетних, представители социальных служб.

«На удивление ребенок абсолютно здоров, за исключением того, что у него отсутствует кисть левой руки. Он хорошо ест, набирает вес в соответствии с нормами. Ребенок прошел обследование в медицинском учреждении», — рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Видео: Читатель "Нашего Города"

По его словам, родители малыша, и мать, и отец, идут на контакт с социальными службами и выполняют все необходимые предписания.

«Ребенок поставлен на учет в больнице, все документы оформлены. Соцработники постоянно контролируют семью. Наша задача — не отобрать у родителей ребенка, а создать для него нормальные условия для жизни. Что касается опубликованных видео, то, по моему мнению, у блогеров, как показывает практика, имеются сложности с восприятием мира. Сложно понять, чем они руководствуются, выпуская такие ролики», — отметил Андрей Степанов.

И подчеркнул, что ситуация с младенцем находится под контролем всех служб.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пожилого мужчину ради лайков в социальных сетях. Видеоролик он опубликовал у себя на странице, но после обрушившегося негатива от подписчиков спешно удалил.

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