«Кормил ребенка грудью»: тюменского блогера взяли на контроль органы опеки

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Многочисленные видеозаписи опубликовал у себя в социальной сети отец младенца блогер Сулейман Полищук. По словам мужчины, его сын родился без левой кисти, роды проходили дома. К счастью, сам процесс рождения малыша Полищук не опубликовал, но снял ролик о том, как перерезает пуповину.
Пользователей соцсетей возмутили данные видео — неравнодушные тюменцы обратились в органы опеки.
Между тем, как выяснилось, с семьей маленького тюменца уже на протяжении нескольких недель работают и органы опеки, и врачи (педиатрическая служба), и комиссия по делам несовершеннолетних, представители социальных служб.
«На удивление ребенок абсолютно здоров, за исключением того, что у него отсутствует кисть левой руки. Он хорошо ест, набирает вес в соответствии с нормами. Ребенок прошел обследование в медицинском учреждении», — рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
По его словам, родители малыша, и мать, и отец, идут на контакт с социальными службами и выполняют все необходимые предписания.
«Ребенок поставлен на учет в больнице, все документы оформлены. Соцработники постоянно контролируют семью. Наша задача — не отобрать у родителей ребенка, а создать для него нормальные условия для жизни. Что касается опубликованных видео, то, по моему мнению, у блогеров, как показывает практика, имеются сложности с восприятием мира. Сложно понять, чем они руководствуются, выпуская такие ролики», — отметил Андрей Степанов.
И подчеркнул, что ситуация с младенцем находится под контролем всех служб.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пожилого мужчину ради лайков в социальных сетях. Видеоролик он опубликовал у себя на странице, но после обрушившегося негатива от подписчиков спешно удалил.