«Кормил ребенка грудью»: тюменского блогера взяли на контроль органы опеки

Многочисленные видеозаписи опубликовал у себя в социальной сети отец младенца блогер Сулейман Полищук. По словам мужчины, его сын родился без левой кисти, роды проходили дома. К счастью, сам процесс рождения малыша Полищук не опубликовал, но снял ролик о том, как перерезает пуповину.