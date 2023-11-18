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Городские власти проложат через лог Тюмени новую дорогу

Городские власти проложат через лог реки Тюмени новую автодорогу

18 ноября 2023, 05:39
Фото: 1MI

Городские власти проложат через лог Тюмени новую дорогу

Тюменские власти возведут новую трассу, которая соединит исторический центр областной столицы с районом Дома Обороны. Автодорога пройдет через Городищенский лог и свяжет улицы Фридриха Энгельса и Тургенева.

Как пояснил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин, работы по строительству новой автомобильной дороги будет вестись в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Тюмени на период с 2018-2040. Городские власти намерены провести работы в период с 2036 до 2040 года.

По словам Евгения Сорокина, проектная документация по строительству новой трассы еще не подготовлена, поэтому стоимость работ по возведению дороги не определена, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области отремонтируют несколько мостов, а также продолжат работы по строительству и реконструкции улицы Мельникайте и транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени.

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