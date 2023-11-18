Городские власти проложат через лог реки Тюмени новую автодорогу

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области отремонтируют несколько мостов, а также продолжат работы по строительству и реконструкции улицы Мельникайте и транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени.