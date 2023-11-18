Городские власти проложат через лог реки Тюмени новую автодорогу

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Как пояснил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин, работы по строительству новой автомобильной дороги будет вестись в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Тюмени на период с 2018-2040. Городские власти намерены провести работы в период с 2036 до 2040 года.
По словам Евгения Сорокина, проектная документация по строительству новой трассы еще не подготовлена, поэтому стоимость работ по возведению дороги не определена, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области отремонтируют несколько мостов, а также продолжат работы по строительству и реконструкции улицы Мельникайте и транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени.