Запуск трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень на 15 часов

Напомним, постановление о продлении трассы М-12 между Москвой и Екатеринбургом до Тюмени подписал в начале ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Скоростная трасса от Москвы будет проходить через Арзамас (Нижегородская области), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Строительство участка от Казани до Тюмени запланировано на следующий год.