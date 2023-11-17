nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Строительство трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень

Запуск трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень на 15 часов

17 ноября 2023, 04:12
Фото: 1MI

Строительство трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень

Строительство новой скоростной трассы М-12 «Восток» позволит сократить время в пути от Санкт-Петербурга до Тюмени на 15 часов. Сегодня на то, чтобы доехать из культурной столицы России до Тюмени нужно потратить полтора дня — 36 часов.

Такие данные следуют из презентации «Автодора», представленной главой госкомпании Вячеславом Петушенко, в рамках «Транспортной недели». В документе также отмечено, что длина автодороги с учётом продления до Екатеринбурга и Тюмени составляет 1 тысяча 961 километр, пишет РИА Новости.

Напомним, постановление о продлении трассы М-12 между Москвой и Екатеринбургом до Тюмени подписал в начале ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Скоростная трасса от Москвы будет проходить через Арзамас (Нижегородская области), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Строительство участка от Казани до Тюмени запланировано на следующий год.

Читайте также:
В Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%В Тюмени сегодня к вечеру резко похолодаетГотовьте денежки: в Тюменской области подорожает проезд в электричках и поездах
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Федеральная трасса#Дорожное строительство
Подпишитесь
Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
Вчера, 07:52
«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов
Вчера, 06:54
Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке
Вчера, 09:32
«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили
Вчера, 09:48
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков
Вчера, 06:44
«Война меня полюбила»: на СВО погиб 42-летний тюменский полицейский
Вчера, 12:01