Запуск трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень на 15 часов

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Такие данные следуют из презентации «Автодора», представленной главой госкомпании Вячеславом Петушенко, в рамках «Транспортной недели». В документе также отмечено, что длина автодороги с учётом продления до Екатеринбурга и Тюмени составляет 1 тысяча 961 километр, пишет РИА Новости.
Напомним, постановление о продлении трассы М-12 между Москвой и Екатеринбургом до Тюмени подписал в начале ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Скоростная трасса от Москвы будет проходить через Арзамас (Нижегородская области), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Строительство участка от Казани до Тюмени запланировано на следующий год.