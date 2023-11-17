Власти Тюмени рассказали, сколько планируют потратить на строительство дорог

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Тюменские власти планируют выделить из бюджета города более пяти миллиардов рублей на ремонт и содержание дорог. Об этом сообщается в группе городского департамента финансов и налоговой политики «ВКонтакте».
Проект городского бюджета на 2024–2026 годы и тот факт, что несколько миллиардов уйдут на содержание дорог, были одобрены жителями города: на слушаниях присутствовали порядка 160 человек.
На эти деньги планируется продолжить строительство транспортной развязки на пересечении Мельникайте и Дружбы, обустроить дороги на краю улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта, улиц в квартале Алебашевской, Дружбы и Мельникайте, на улице Газовиков и в микрорайонах Казарово и Березняковский.
Также в планах построить новые дороги в районах Комаровский, Велижанский и в районе озера Алебашево.
Ранее «Наш Город» сообщал, что до конца года в Тюмени появятся два новых надземных перехода. Их откроют на Червишевском тракте и в районе ТЦ «Колумб».