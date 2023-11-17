Власти Тюмени рассказали, сколько планируют потратить на строительство дорог

На эти деньги планируется продолжить строительство транспортной развязки на пересечении Мельникайте и Дружбы, обустроить дороги на краю улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта, улиц в квартале Алебашевской, Дружбы и Мельникайте, на улице Газовиков и в микрорайонах Казарово и Березняковский.