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Тюменские власти потратят на строительство и ремонт дорог более 5 млрд рублей

Власти Тюмени рассказали, сколько планируют потратить на строительство дорог

17 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят на строительство и ремонт дорог более 5 млрд рублей

В зале городской администрации жители Тюмени обсудили проект бюджета города на 2024–2026 годы. На слушаниях присутствовали более 160 человек.

Тюменские власти планируют выделить из бюджета города более пяти миллиардов рублей на ремонт и содержание дорог. Об этом сообщается в группе городского департамента финансов и налоговой политики «ВКонтакте».

Проект городского бюджета на 2024–2026 годы и тот факт, что несколько миллиардов уйдут на содержание дорог, были одобрены жителями города: на слушаниях присутствовали порядка 160 человек.

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На эти деньги планируется продолжить строительство транспортной развязки на пересечении Мельникайте и Дружбы, обустроить дороги на краю улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта, улиц в квартале Алебашевской, Дружбы и Мельникайте, на улице Газовиков и в микрорайонах Казарово и Березняковский.

Также в планах построить новые дороги в районах Комаровский, Велижанский и в районе озера Алебашево.

Ранее «Наш Город» сообщал, что до конца года в Тюмени появятся два новых надземных перехода. Их откроют на Червишевском тракте и в районе ТЦ «Колумб».

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