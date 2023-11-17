В Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Кстати, в среднем по Уральскому федеральному округу в Тюменской области стоимость сливочного масла в среднем выше на 11,9 рублей.
По словам заведующей кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галины Чернухиной, стоимость сливочного масла зависит от ряда факторов, в числе которых уровень спроса и предложения, себестоимость сырья, транспортные расходы.
«Себестоимость все время растет, поскольку увеличиваются затраты на хранение масла, на корма для скота, на поддержку оборудования и т. д. Что касается прогноза на ноябрь–декабрь, можно ожидать, что цены продолжат увеличиваться. Это обусловлено сезонностью производства и снижением надоев молока в зимний период», — пояснила Галина Чернухина.
По словам эксперта, из-за повышения цен, будет падать спрос, что может негативно сказаться на производителях. Для решения этой проблемы необходимо наращивать вложение инвестиций в современные технологии и повышение эффективности производства, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость куриных яиц. За год этот продукт подорожал от 9 до 38 рублей (за десяток), за последнюю неделю цены повысились на 77 копеек.