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Цены на сливочное мало в Тюмени выросли на 10%

В Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%

17 ноября 2023, 03:44
Фото: 1MI

Цены на сливочное мало в Тюмени выросли на 10%

В Тюмени за последние год стоимость сливочного масла увеличилась на 10%. Если в начале 2023 года килограмм этого продукты в среднем стоил от 535 до 740 рублей, то в ноябре уже 847 рублей.

Кстати, в среднем по Уральскому федеральному округу в Тюменской области стоимость сливочного масла в среднем выше на 11,9 рублей.

По словам заведующей кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галины Чернухиной, стоимость сливочного масла зависит от ряда факторов, в числе которых уровень спроса и предложения, себестоимость сырья, транспортные расходы.

«Себестоимость все время растет, поскольку увеличиваются затраты на хранение масла, на корма для скота, на поддержку оборудования и т. д. Что касается прогноза на ноябрь–декабрь, можно ожидать, что цены продолжат увеличиваться. Это обусловлено сезонностью производства и снижением надоев молока в зимний период», — пояснила Галина Чернухина.

По словам эксперта, из-за повышения цен, будет падать спрос, что может негативно сказаться на производителях. Для решения этой проблемы необходимо наращивать вложение инвестиций в современные технологии и повышение эффективности производства, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость куриных яиц. За год этот продукт подорожал от 9 до 38 рублей (за десяток), за последнюю неделю цены повысились на 77 копеек.

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