В Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%

Цены на сливочное мало в Тюмени выросли на 10%

В Тюмени за последние год стоимость сливочного масла увеличилась на 10%. Если в начале 2023 года килограмм этого продукты в среднем стоил от 535 до 740 рублей, то в ноябре уже 847 рублей.