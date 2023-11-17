В Тюмени таксисты уходят из «Яндекс. Go» в частные таксофирмы

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
В частности, таксисты отмечают, что им приходится с каждого заказа отдавать процент и агрегатору, и таксопаркам. Кроме того, если поступают жалобы от пассажиров, то агрегатор блокирует им доступ к приложению, куда поступают заказы.
«Частники обещают таксистам, что не будут увольнять их из-за недовольных клиентов. Однако если тенденция с миграцией водителей из „Яндекс. Go“ в частные фирмы продолжится, то стоимость услуг такси вырастет. В конечном итоге за эти междоусобицы платить пассажиры», — сообщил Ура.ру инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость проезда в такси существенно увеличилась. За период с января по ноябрь цена 1 километра выросла на 5 рублей — до 36 рублей.