В Тюмени сегодня к вечеру резко похолодает

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
В Тюмени в последний день рабочей недели синоптики обещают осадки в виде снега, -1…+2 в утренние и дневные часы, юго-западный ветер до 2,7 м/с. К вечеру ожидается понижение температура воздуха до -2…-5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22, закат в 16:22, продолжительность дня 8 часов.
В Тобольске 17 ноября в течение дня будет идти снег, ожидается ветер юго-западного направления до 3м/с. В утренние дневные часы столбики термометров покажут -1…0, к вечеру опустятся до -5…-7.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 48 минут.
В Заводоуковске в пятницу, 17 ноября, метеорологи обещают снег в течение дня, ветер юго-западного направления со скоростью до 2,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…+1, к ночи ожидается похолодание до -2…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 16:21, продолжительность дня 8 часов 6 минут.
В Ялуторовске 17 ноября в течение дня будет идти снег, скорость ветра составит 2,2 — 2,5 м/с. Утром термометры покажут -1…0, к полудню потеплеет до +1, но уже к вечеру столбики термометров опустятся до -3…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 16:21, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.
В Ишиме в последний день рабочей недели, 17 ноября, метеорологи обещают снег, ветер юго-западный до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0.+2, в темное время суток термометры покажут 0…-1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 16:11, продолжительность дня 8 часов 10 минут.