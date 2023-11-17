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В Тюмени сегодня к вечеру резко похолодает

В Тюмени сегодня к вечеру резко похолодает

17 ноября 2023, 01:04
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 17 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега, юго-западный ветер 6-11 м/с. Днем Температура воздуха составит -2…+3, к ночи похолодает до -5…-7.

В Тюмени в последний день рабочей недели синоптики обещают осадки в виде снега, -1…+2 в утренние и дневные часы, юго-западный ветер до 2,7 м/с. К вечеру ожидается понижение температура воздуха до -2…-5.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22, закат в 16:22, продолжительность дня 8 часов.

В Тобольске 17 ноября в течение дня будет идти снег, ожидается ветер юго-западного направления до 3м/с. В утренние дневные часы столбики термометров покажут -1…0, к вечеру опустятся до -5…-7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 48 минут.

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В Заводоуковске в пятницу, 17 ноября, метеорологи обещают снег в течение дня, ветер юго-западного направления со скоростью до 2,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…+1, к ночи ожидается похолодание до -2…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 16:21, продолжительность дня 8 часов 6 минут.

В Ялуторовске 17 ноября в течение дня будет идти снег, скорость ветра составит 2,2 — 2,5 м/с. Утром термометры покажут -1…0, к полудню потеплеет до +1, но уже к вечеру столбики термометров опустятся до -3…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 16:21, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.

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В Ишиме в последний день рабочей недели, 17 ноября, метеорологи обещают снег, ветер юго-западный до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0.+2, в темное время суток термометры покажут 0…-1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 16:11, продолжительность дня 8 часов 10 минут.

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