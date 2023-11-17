В Тюмени рабочих мест в 10 раз больше, чем самих безработных

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
На 16 ноября в Тюмени зарегистрировано 2,2 тысячи безработных. Вакантных рабочих мест при этом в 10 раз больше — их количество достигло 22,8 тысяч. Наибольший спрос идет на строительство — в этой сфере занятости открыто 3,3 тысячи вакансий. Также большое количество вакансий имеется в сфере образования, транспортировке, АПК и лесном комплексе, и в других сферах.
Отметим, с начала 2023 году 23 400 жителей Тюменской области обратились региональную службу занятости населения. Благодаря ней больше половины смогли найти работу — из обратившихся в службу 14 300 человек оказались трудоустроены.
Ранее «Наш город» писал о том, что на одного безработного в Тюмени приходится 7 вакансий. Около 23 тысяч вакансий остаются свободными в Тюменской области. Большая часть предложений о работе, 3,3 тысячи, вакансии рабочих специальностей. Еще более 8 тысяч представлены в различных сферах экономики.