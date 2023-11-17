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В Тюмени рабочих мест в 10 раз больше, чем самих безработных

В Тюмени рабочих мест в 10 раз больше, чем самих безработных

17 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI
В Тюмени сохраняется низкий уровень безработицы. Он держится на уровне 0,3% от экономически активных жителей Тюменской области. Однако количество вакантных рабочих мест почти в 10 раз больше, чем самих безработных. Их количество приближается к 23 тысячам.

На 16 ноября в Тюмени зарегистрировано 2,2 тысячи безработных. Вакантных рабочих мест при этом в 10 раз больше — их количество достигло 22,8 тысяч. Наибольший спрос идет на строительство — в этой сфере занятости открыто 3,3 тысячи вакансий. Также большое количество вакансий имеется в сфере образования, транспортировке, АПК и лесном комплексе, и в других сферах.

Отметим, с начала 2023 году 23 400 жителей Тюменской области обратились региональную службу занятости населения. Благодаря ней больше половины смогли найти работу — из обратившихся в службу 14 300 человек оказались трудоустроены.

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Ранее «Наш город» писал о том, что на одного безработного в Тюмени приходится 7 вакансий. Около 23 тысяч вакансий остаются свободными в Тюменской области. Большая часть предложений о работе, 3,3 тысячи, вакансии рабочих специальностей. Еще более 8 тысяч представлены в различных сферах экономики.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Работа#Вакансии#Безработица#Дмитрий Балобанов
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