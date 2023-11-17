В Тюмени рабочих мест в 10 раз больше, чем самих безработных

На 16 ноября в Тюмени зарегистрировано 2,2 тысячи безработных. Вакантных рабочих мест при этом в 10 раз больше — их количество достигло 22,8 тысяч. Наибольший спрос идет на строительство — в этой сфере занятости открыто 3,3 тысячи вакансий. Также большое количество вакансий имеется в сфере образования, транспортировке, АПК и лесном комплексе, и в других сферах.