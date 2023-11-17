В Тюмени автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту. СХЕМА

В Тюмени с 20 ноября автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту

В Тюмени в пиковые утренние и вечерние часы на маршрут №2 будут выходить автобусы большей вместимости. Кроме того, именно для этих рейсов сократили маршрут, что ускорит проезд от одной конечной станции до другой. Чтобы пассажиры не путались, новую схему выделят желтым цветом.