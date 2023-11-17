В Тюмени автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту. СХЕМА

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
О нововведениях предупредила мэрия Тюмени, отметив, что схема изменится для маршрута №2 «п. ДОК — ул. Таллинская» изменится с понедельника, 20 ноября. На линию утром и вечером дополнительно выйдут один автобус особо большого класса вместимости и три — большого класса вместимости. Двигаться они будут по укороченному маршруту по объездной дороге без заезда на Московский и Червишевский тракты.
«Остальные 20 автобусов, работающие на данном маршруте, продолжат обслуживать пассажиров согласно основной схеме движения», — пояснили в горадминистрации.
Ранее «Наш город» писал про еще одно новшество от тюменских властей для пассажиров общественного транспорта. С нового года они смогут ездит по городу с пересадками, не оплачивая второй проезд.