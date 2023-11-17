nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Тюмени с 20 ноября автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту

В Тюмени автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту. СХЕМА

17 ноября 2023, 16:29
Фото: 1MI

В Тюмени с 20 ноября автобус №2 в пиковые часы пустят по укороченному маршруту

В Тюмени в пиковые утренние и вечерние часы на маршрут №2 будут выходить автобусы большей вместимости. Кроме того, именно для этих рейсов сократили маршрут, что ускорит проезд от одной конечной станции до другой. Чтобы пассажиры не путались, новую схему выделят желтым цветом.
Фото: администрация Тюмени

О нововведениях предупредила мэрия Тюмени, отметив, что схема изменится для маршрута №2 «п. ДОК — ул. Таллинская» изменится с понедельника, 20 ноября. На линию утром и вечером дополнительно выйдут один автобус особо большого класса вместимости и три — большого класса вместимости. Двигаться они будут по укороченному маршруту по объездной дороге без заезда на Московский и Червишевский тракты.

«Остальные 20 автобусов, работающие на данном маршруте, продолжат обслуживать пассажиров согласно основной схеме движения», — пояснили в горадминистрации.

Ранее «Наш город» писал про еще одно новшество от тюменских властей для пассажиров общественного транспорта. С нового года они смогут ездит по городу с пересадками, не оплачивая второй проезд.

Читайте также:
Жители Тюмени сообщают о серьезных проблемах на четырех автобусных маршрутахВ Тюмени на девяти маршрутах срочно добавили автобусыТюменцы не могут уехать на автобусах из Лесобазы, они переполнены даже поздно вечером
#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Расписание
Подпишитесь
«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени
Сегодня, 09:23
ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов
Сегодня, 11:47
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
Сегодня, 07:00
«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина
Сегодня, 07:27
На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы
Сегодня, 08:03
«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец
Сегодня, 07:49