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Posted 17 ноября 2023, 12:53

Published 17 ноября 2023, 12:53

Modified 17 ноября 2023, 12:56

Updated 17 ноября 2023, 12:56

В Тюмени навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

В Тюмени 18 ноября навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

17 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI.

В Тюмени навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

В субботу, 18 ноября, на Червишевском тракте — в районе примыкания улицы Трактовой и д. Патрушева демонтируют пешеходный светофор. Перейти дорогу можно будет по новому надземному переходу, сообщает ГУС региона.

С завтрашнего дня светофор здесь останется только для пропуска транспорта.

«Разведение автомобильных и пешеходных потоков в разные уровни значительно сокращает риск возникновения ДТП и повышает комфорт и безопасность дорожного движения», — отметили в агентстве.

Ранее в Тюмени установили несколько светофоров, которые умеют определять интенсивность автомобильных потоков и подстраиваться под них.

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#Ирина Швецова#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Светофоры#Светофор
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