В Тюмени 18 ноября навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

В Тюмени навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

В субботу, 18 ноября, на Червишевском тракте — в районе примыкания улицы Трактовой и д. Патрушева демонтируют пешеходный светофор. Перейти дорогу можно будет по новому надземному переходу, сообщает ГУС региона.