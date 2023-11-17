В Тюмени 18 ноября навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая

Posted 17 ноября 2023, 12:53
Published 17 ноября 2023, 12:53
Modified 17 ноября 2023, 12:56
Updated 17 ноября 2023, 12:56
С завтрашнего дня светофор здесь останется только для пропуска транспорта.
«Разведение автомобильных и пешеходных потоков в разные уровни значительно сокращает риск возникновения ДТП и повышает комфорт и безопасность дорожного движения», — отметили в агентстве.
Ранее в Тюмени установили несколько светофоров, которые умеют определять интенсивность автомобильных потоков и подстраиваться под них.