nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В конце года УСТЭК традиционно наградит лучших партнеров

В конце года УСТЭК традиционно наградит лучших партнеров

17 ноября 2023, 06:45
Фото: УСТЭК
Уже пятый год подряд единая теплоснабжающая организация Тюмени награждает своих лучших партнеров. Обеспечивать жителей теплом — главная миссия УСТЭК, выполняя которую компания взаимодействует с большим количеством юридических и физических лиц.

Это жилищные организации, инжиниринговые компании, строительные, монтажные предприятия, проектные институты, трубные заводы, транспортные фирмы и, конечно, потребители тепловой энергии, с которыми заключены договоры теплоснабжения.

В течение года представители УСТЭК внимательно следят за исполнением договорных обязательств подрядчиками, за подготовкой домов к отопительному периоду управляющими компаниями, за своевременной оплатой тепла потребителями, чтобы в конце года подвести итоги и отметить самых эффективных и исполнительных.

Лучшим назовут потребителя, который своевременно производит оплату за оказанные услуги, соблюдает режимы потребления и обеспечивает полную техническую готовность своей системы теплоснабжения к отопительному периоду.

Фото: УСТЭК

Управляющие жилищным фондом компании, активно работающие с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности, а также заранее подготовившие обслуживаемые ими дома к зиме, имеют все шансы победить в номинации «Лучшая управляющая организация». Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета и своевременная передача их показаний будут одними из критериев оценки.

«Лучший подрядчик» — звание, которого удостоится самый надежный и профессиональный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании, соблюдая нормы и правила, выполнил все взятые на себя обязательства в срок.

«Лучшим поставщиком» товаров или услуг комиссия УСТЭК назовет контрагента, который наберет максимальное количество баллов по критериям: своевременность исполнения условий договора, качество поставленной продукции или выполненных работ и возможность находить оптимальные решения при возникновении нестандартных ситуаций.

Вспомним победителей прошлого года:

  • «Лучшая управляющая компания» — ООО УК «Даудель»
  • «Лучший потребитель» — ООО «Тюменский реабилитационный центр» и ИП Тарков Иван Александрович
  • «Лучший подрядчик» — ООО «Стиль Жизни»
  • «Лучший поставщик товаров» — ООО «Уральский газовый союз»
  • «Лучший поставщик услуг» — ОАО «ТРИЦ»

В этот раз лучших из лучших по традиции определят в декабре, вручение наград будет приурочено к профессиональному празднику АО «УСТЭК» — Дню энергетика.

#Тюменская область#Новости тюмени#УСТЭК#Награждение#АО УСТЭК#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
Вчера, 07:52
Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году
Сегодня, 05:31
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
Сегодня, 07:00
«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили
Вчера, 09:48
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков
Вчера, 06:44
«Война меня полюбила»: на СВО погиб 42-летний тюменский полицейский
Вчера, 12:01