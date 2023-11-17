В конце года УСТЭК традиционно наградит лучших партнеров

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Это жилищные организации, инжиниринговые компании, строительные, монтажные предприятия, проектные институты, трубные заводы, транспортные фирмы и, конечно, потребители тепловой энергии, с которыми заключены договоры теплоснабжения.
В течение года представители УСТЭК внимательно следят за исполнением договорных обязательств подрядчиками, за подготовкой домов к отопительному периоду управляющими компаниями, за своевременной оплатой тепла потребителями, чтобы в конце года подвести итоги и отметить самых эффективных и исполнительных.
Лучшим назовут потребителя, который своевременно производит оплату за оказанные услуги, соблюдает режимы потребления и обеспечивает полную техническую готовность своей системы теплоснабжения к отопительному периоду.
Управляющие жилищным фондом компании, активно работающие с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности, а также заранее подготовившие обслуживаемые ими дома к зиме, имеют все шансы победить в номинации «Лучшая управляющая организация». Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета и своевременная передача их показаний будут одними из критериев оценки.
«Лучший подрядчик» — звание, которого удостоится самый надежный и профессиональный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании, соблюдая нормы и правила, выполнил все взятые на себя обязательства в срок.
«Лучшим поставщиком» товаров или услуг комиссия УСТЭК назовет контрагента, который наберет максимальное количество баллов по критериям: своевременность исполнения условий договора, качество поставленной продукции или выполненных работ и возможность находить оптимальные решения при возникновении нестандартных ситуаций.
Вспомним победителей прошлого года:
В этот раз лучших из лучших по традиции определят в декабре, вручение наград будет приурочено к профессиональному празднику АО «УСТЭК» — Дню энергетика.