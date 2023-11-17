В Богандинском пресекли сверхнормативное энергопотребление

Кратное превышение установленной мощности существенно снижало напряжение у добросовестных потребителей. Поводом для проведения мероприятий стали обращения жителей Богандинского и зафиксированное изменение нагрузки на линиях электропередачи. В ходе рейда энергетики установили домовладение, в котором мощность потребления составляла 100 кВт при установленной договором — 15 кВт. Для приведения уровня напряжения к нормативным показателям специалисты смонтировали интеллектуальный счетчик, который не позволит нарушителю осуществлять сверхнормативный отбор мощности.