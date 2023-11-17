В Богандинском пресекли сверхнормативное энергопотребление

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Updated Сегодня, 12:44
Кратное превышение установленной мощности существенно снижало напряжение у добросовестных потребителей. Поводом для проведения мероприятий стали обращения жителей Богандинского и зафиксированное изменение нагрузки на линиях электропередачи. В ходе рейда энергетики установили домовладение, в котором мощность потребления составляла 100 кВт при установленной договором — 15 кВт. Для приведения уровня напряжения к нормативным показателям специалисты смонтировали интеллектуальный счетчик, который не позволит нарушителю осуществлять сверхнормативный отбор мощности.
По словам руководителя филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергея Хотненко, такое высокое потребление электроэнергии вряд ли вызвано бытовой необходимостью.
Единовременное энергопотребление стандартного набора бытовых электроприборов, включающего в себя электрокотел, стиральную машину, холодильник, плиту, телевизор, укладывается примерно в 15 кВт. Поэтому мы не можем объяснить выявленный в Богандинском факт исключительно хозяйственными нуждами. Такая мощность характерна для небольших производственных предприятий или майнинг-ферм. К сожалению, нам не удалось получить доступ в помещение, — прокомментировал Сергей Хотненко.
Отметим, что превышение установленной договором мощности приводит к снижению качества и надежности электроснабжения потребителей во всей сети. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: перепадам напряжения, технологическим нарушениям, ухудшению качества электроснабжения добросовестных потребителей и несчастным случаям.
Всего с начала года энергетики «Россети Тюмень» провели 206 рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления. В рамках мероприятий установлено 105 фактов энерговоровства. А в денежном эквиваленте размер ущерба оценивается в 11,2 млн рублей.