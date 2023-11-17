У тюменцев заберут гаражи и земельные участки ради строительства трассы

В Тюмени началось изъятие участков ради строительства транспортного коридора

В Тюмени начали изымать земельные участки под строительство трассы по улице Ставропольской на участке от Московский тракта до Интернациональной. Информация об изъятии 4 земельных участков и 4 гаражей по улице Новоселов размещена на портале администрации Тюмени.