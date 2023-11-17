У тюменцев заберут гаражи и земельные участки ради строительства трассы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В документе указано, что процедура проводится в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: «Строительство ул. Ставропольская на участке от ул. Московский тракт до ул. Интернациональная». Городскому департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта поручено обеспечить возмещение за изымаемые объекты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради расширения до четырех полос участка Салаирского тракта областные власти изымут более сотни земельных участков, которые находятся рядом с трассой.