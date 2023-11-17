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В Тюмени началось изъятие участков ради строительства транспортного коридора

У тюменцев заберут гаражи и земельные участки ради строительства трассы

17 ноября 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени началось изъятие участков ради строительства транспортного коридора

В Тюмени начали изымать земельные участки под строительство трассы по улице Ставропольской на участке от Московский тракта до Интернациональной. Информация об изъятии 4 земельных участков и 4 гаражей по улице Новоселов размещена на портале администрации Тюмени.

В документе указано, что процедура проводится в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: «Строительство ул. Ставропольская на участке от ул. Московский тракт до ул. Интернациональная». Городскому департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта поручено обеспечить возмещение за изымаемые объекты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради расширения до четырех полос участка Салаирского тракта областные власти изымут более сотни земельных участков, которые находятся рядом с трассой.

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