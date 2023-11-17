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Тюменцы возмущены очередями и устаревшим оборудованием в стоматологиях города

Тюменцы возмущены очередями и устаревшим оборудованием в стоматологиях города

17 ноября 2023, 15:50
Фото: 1MI
Жители Тюмени в социальных сетях жалуются на качество обслуживания в городских стоматологических поликлиник. Больше всего из возмущают очереди и устаревшее оборудование.

Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на пост во ВКонтакте.

«Оборудование изношено, очередь на рентген по 15-30 человек, ждать приходится час-два, чтобы сделать снимок, чистку зубов сделать не могут, ножи для снятия камня изношены, запись на чистку минимум через месяц. Это все платные услуги, но сроки и качество этих услуг просто на ужасном уровне», — пояснил автор поста Кирилл.

Сообщение тюменца не оставил без внимания департамент здравоохранения региона. По словам чиновников, обновление инструментов в стоматологиях проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. Если при обращении в поликлинику у пациентов возникают сложности, они могут обратиться к руководству медучреждения.

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#Общество#Ирина Швецова#Стоматология#Медицина72#Стоматолог
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