Тюменцы возмущены очередями и устаревшим оборудованием в стоматологиях города

Сообщение тюменца не оставил без внимания департамент здравоохранения региона. По словам чиновников, обновление инструментов в стоматологиях проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. Если при обращении в поликлинику у пациентов возникают сложности, они могут обратиться к руководству медучреждения.