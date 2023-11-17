Тысячи тюменских детей оказались заражены червями-паразитами

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
С начала этого года у 3473 жителей Тюменской области обнаружили червей-паразитов. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, более 2500 из них — дети и подростки.
«Случаев заболевания гельминтозами выявлен у 2507 детей до 17 лет. Среди детского населения преимущественно регистрируется энтеробиоз. Он выявляется среди детей при проведении профилактических осмотров. Наибольшее количество заболевших гельминтозами зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ялуторовске и Голышмановском районе», — сообщили изданию «72.ru» в ведомстве.
Ранее «Наш Город» сообщил, что клиника в США согласилась принять ребенка из Тюмени на лечение. Малыш страдает редким генетическим заболеванием, а помочь ему может только американский аппарат.