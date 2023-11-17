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У нескольких тысяч тюменских детей обнаружили червей-паразитов

Тысячи тюменских детей оказались заражены червями-паразитами

17 ноября 2023, 03:16
Фото: Midjourney

У нескольких тысяч тюменских детей обнаружили червей-паразитов

Паразитов, повреждающих внутренние органы, обнаружили более чем у трех тысяч тюменцев. Большинство из них — дети и подростки.
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Дети

С начала этого года у 3473 жителей Тюменской области обнаружили червей-паразитов. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, более 2500 из них — дети и подростки.

«Случаев заболевания гельминтозами выявлен у 2507 детей до 17 лет. Среди детского населения преимущественно регистрируется энтеробиоз. Он выявляется среди детей при проведении профилактических осмотров. Наибольшее количество заболевших гельминтозами зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ялуторовске и Голышмановском районе», — сообщили изданию «72.ru» в ведомстве.

Ранее «Наш Город» сообщил, что клиника в США согласилась принять ребенка из Тюмени на лечение. Малыш страдает редким генетическим заболеванием, а помочь ему может только американский аппарат.

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#Общество#Болезни#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Здравоохранение#Болезнь#Роспотребнадзор#Паразиты#Черви-паразиты#Любовь Селезнева
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