«Старые и несчастные?»: кто в Тюмени чаще всего приходит за интимными услугами

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Со словам администратора заведения, где такой массаж практикуют, порою в салон приходят и совсем молодые клиенты и пенсионеры. Но, если составлять усредненный портрет, то возраст почитателя массажа «лингама» составляет 35-45 лет.
«Это чаще всего женатый мужчина, которому с женой просто удобно. У него обычно уже есть ребенок, но он еще совсем маленький и жена из-за этого удаляет ему меньше внимания. Также у него имеется комплекс „недооцененности“ и он считает, что бросив жену, он найдет себе королеву. Но не уходит он из-за того самого ребенка», — рассказывает администратор.
Также она добавила, что такой средний клиент обычно имеет заработок ниже среднего и скрывает от супруги факт покупки данной услуги.
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