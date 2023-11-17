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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Массажистки рассказали, кто в Тюмени чаще всего приходит за интимными услугами.

«Старые и несчастные?»: кто в Тюмени чаще всего приходит за интимными услугами

17 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Массажистки рассказали, кто в Тюмени чаще всего приходит за интимными услугами.

Массажистки рассказали, кто в Тюмени чаще всего приходит за интимными услугами

В некоторых спа-салонах для мужчин практикуют массаж «лингама», в ходе которого сотрудница касается самых интимных мест клиента, доводя его до пика наслаждения. Администратор одного из салонов составила усредненный портрет покупателя такой услуги.

Со словам администратора заведения, где такой массаж практикуют, порою в салон приходят и совсем молодые клиенты и пенсионеры. Но, если составлять усредненный портрет, то возраст почитателя массажа «лингама» составляет 35-45 лет.

«Это чаще всего женатый мужчина, которому с женой просто удобно. У него обычно уже есть ребенок, но он еще совсем маленький и жена из-за этого удаляет ему меньше внимания. Также у него имеется комплекс „недооцененности“ и он считает, что бросив жену, он найдет себе королеву. Но не уходит он из-за того самого ребенка», — рассказывает администратор.

Также она добавила, что такой средний клиент обычно имеет заработок ниже среднего и скрывает от супруги факт покупки данной услуги.

«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
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