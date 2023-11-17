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В Тюмени выросла популярность домов для временного проживания

Особняки больше не в тренде? В Тюмени вырос спрос на одноэтажные загородные дома

17 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI

В Тюмени выросла популярность домов для временного проживания

В Тюмени вырос спрос на загородные дома в качестве второго места для проживания. Особой популярностью пользуются небольшие одноэтажные дома площадью 75-85 квадратных метров.

По словам управляющего партнера компании «Стройальянс» Мартина Петросяна, если еще несколько лет назад жители региона предпочитали строить трех или двухэтажные дома, то сегодня 68% тюменцев выбираю загородную недвижимость небольшой площади. Трехэтажные дома возводят всего 4% заказчиков, двухэтажные — 28%.

«Мы видим рост запросов на дом выходного дня. То есть у человека для постоянного проживания имеется квартира, но он хочет построить еще и небольшой дом. И здесь речь не о дачах, а именно о месте круглогодичного проживания, но в выходные», — пояснил РБК Тюмень директор по развитию компании «Ситистрой» Алексей Зальтов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на дачи. В среднем за год они подорожали на 300 тысяч рублей — с 600 тысяч до 900 тысяч. В среднем стоимость дачи сегодня в регионе составляет 1,5 миллиона рублей.

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