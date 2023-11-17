Особняки больше не в тренде? В Тюмени вырос спрос на одноэтажные загородные дома

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на дачи. В среднем за год они подорожали на 300 тысяч рублей — с 600 тысяч до 900 тысяч. В среднем стоимость дачи сегодня в регионе составляет 1,5 миллиона рублей.