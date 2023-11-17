«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Тюменки уже делились с «Нашим городом» ожиданиями по зарплатам своих кавалеров и обозначили нескромную сумму в 250 тысяч рулей. Как оказалось, и у тюменских мужчин есть определенные запросы к зарплате женщины. Мы опросили тюменцев с зарплатой, приближенной в средней по области — 75 тысяч рублей. Многие из оказались не готовы взять в жены безработную или малообеспеченную женщину.
«А почему мужик должен все на себе тащить? Я могу также с уборкой, готовкой и детьми помогать, но пусть женщина тоже работает и зарабатывает хотя бы тысяч 40. Считаю, что терять потенциальный доход семьи не нужно и если оба могут работать, то пусть так и будет. Я был бы только „за“, если бы женщина зарабатывала больше. Но я против безработной», — говорит инженер 2 категории Игорь В.
Причем запрос к женской зарплате в 40 тысяч рублей оказался одним из самых скромных. Что особенно интересно, учитывая, что статистически зарплата женщин на 15% ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях.
«Женщина однозначно должна работать, иначе она тебе дома все мозги выклюет, чайной ложечкой выест. К тому же с безработной и поговорить не о чем, содержанки уже всем надоели. Пусть тоже развивается и приносит в дом от 75 тысяч рублей», — говорит электрик Владислав.
Примечательно, что большинство опрошенных мужчин, считающих, что женщина обязана зарабатывать на уровне мужчины, готовы делить пополам все домашние обязанности. Однако нашлись тюменцы, выразившие иное мнение.
«Быт — это женское дело. Мужик не должен бегать с тряпкой по дому. У меня жену это все не напрягает и она еще работать успевает. Зарабатываем мы почти одинаково. Я дома мужские дела выполняю, как в семье и должно быть», — говорит автомеханик Сергей К.
Мы также опросили мужчин с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц и выше. Их мнение немного отличается от тех, кто получает среднюю зарплату. Большинство респондентов рассказали, что современные женщины могут найти себе дело по душе и работать в комфортном графике, при том они готовы помогать ей в быту.
«Я бы хотел, чтобы работа была хобби моей женщины, чтобы она ходила туда с удовольствием, а если что-то не устроит, то могла спокойно уволиться и не терпеть унижения или плохое отношение. Я готов поддержать любое начинание моей дамы, но не готов жить с той, кому вообще ничего не интересно. Пусть зарабатывает столько, сколько получился, а я на себя возьму основные траты», — говорит сотрудник тюменской нефтяной компании Дмитрий К.
Любопытно, что многие мужчины акцентировали внимание на том, что женщина существует не только в отношениях, но может и справляться сама, а потому, как считают некоторые, она должна уметь себя обеспечить самостоятельно.
«Женщина должна зарабатывать столько, чтобы она могла существовать вне отношений. А в отношениях я готов взять на себя все расходы, пусть женщина тратит свою зарплату на себя. Так она не будет вечно уставшей и всегда сможет себя порадовать», — рассказал тюменский IT-специалист Роман Р.
Он также добавил, что в современном обществе в пара должен совместно решаться вопрос разделения домашних обязанностей. Но 20% респондентов заявили, что готовы оплачивать клининг и заказ еды из ресторанов, если женщина не будет успевать из-за работы заниматься домом.
«В паре обоим должно быть комфортно и вы сами выстраиваете условия вашего „сотрудничества“. Если моя женщина будет карьеристкой — супер, я поддержу ее. Но если она хочет заниматься домашним очагом — тоже супер. Мне нужна счастливая женщина, финансовый вопрос я могу решить сам», — говорит бизнесмен Артем С.
Среди всех опрошенных мужчин 12% заявили, что им было бы вполне комфортно существовать на зарплату супруги. Они даже готовы бросить работу, если женщине быт будет в тягость и она захочет себя отдать работе и заработку.
«Мне будет не стремно жить за деньги жены. Какая разница кто и что дома делает, главное, чтоб всем было комфортно», — сказал риелтор Максим Г.
Среди тюменцев, придерживающихся этого мнения, практически все посвятили бы свое свободное время хобби, которое бы впоследствии постарались монетизировать.
«Я бы токарный станок купил. Сейчас так руки чешутся, а времени нет. Ведь не только у женщин есть увлечения. Мне бы хотелось попробовать впервые за 30 лет не работать, а делать то, что я хочу», — говорит сварщик Михаил Т.
Если подводить общий итог, то большинство мужчин все же считают, что женщины должны ходить на работу. Однако лишь 38% опрошенных выдвинули конкретные зарплатные требования, которые в среднем составили 60-80 тысяч рублей. При том, в вопросе быта, 77% готовы разделить домашние обязанности с работающей женой.