«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина

Мы также опросили мужчин с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц и выше. Их мнение немного отличается от тех, кто получает среднюю зарплату. Большинство респондентов рассказали, что современные женщины могут найти себе дело по душе и работать в комфортном графике, при том они готовы помогать ей в быту.