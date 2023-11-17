На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На протяжении 18 и 19 ноября метеорологи обещают осадки в виде снега, северный ветер 6-12 м/с с порывами до 17 м/с. Местами вероятна метель.
В Тюмени в субботу, 18 ноября, ожидается небольшой снег, северный ветер с переходом на северо-западный до 4.4 м/с. Утром температура воздуха составит -4…-6, к обеду похолодает до -7. В темное время суток столбики термометров опустятся до -9…-10.
В воскресенье в Тюмени в течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег, западный ветер до 3,7 м/с, -6…-10 в утренние и дневные часы, к вечеру ожидается небольшое потепление до -6…-8.
В Тобольске в субботу, 18 ноября, в течение дня ожидается снег, северный ветер в переходом на северо-западный до 3,7 м/с. Утром и днем термометры покажут -6…-8, к вечеру ожидается похолодание до -10…-11.
В воскресенье утром и днем температура воздуха составит -8…-11, в вечернее время -8…-10. На протяжении дня вероятны осадки в виде снега, западный ветер до 3 м/с.
В Ялуторовске в предстоящие выходные дни ожидается также похолодание. В субботу утром температура воздуха составит -2…-5, к обеду столбики термометров опустятся до -5….-8, в темное время суток покажут -9…-10. В течение дня вероятны осадки в виде снега.
19 ноября максимальная дневная температура воздуха составит -6…-10, ночная -7…-9. На протяжении дня вероятны осадки в виде снега, ветер западный до 3,9 м/с.
В Заводоуковске в субботу, 18 ноября, синоптики обещают снег, северный ветер до 4,6 м/с, -2.-5 утром. В течение дня понижение температуры до -7…-10. В воскресенье, 19 ноября, в утренние и дневные часы столбики термометров покажут -6…-10, к вечеру потеплеет до -7…-9. На протяжении дня ожидается снег, ветер западный до 3,5 м/с.
В Ишиме в субботу, 18 ноября, утром столбики термометров покажут 0, но уже к обеду начнет холодать — температура воздуха опустится до -5…-7, в темное время суток термометры покажут -7…-9. В течение дня ожидается снег, северный ветер до 6,5 -7,3 м/с.
19 ноября синоптики обещают небольшое потепление — в утренние и дневные часы температура воздуха составит -6…-10, к вечеру потеплеет до -7…-8. В течение дня ожидается снег, ветер западного направления до 4,4 м/с.