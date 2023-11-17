На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы

В Тюменской области в предстоящие выходные дни ожидается похолодание. Уже сегодня ночью столбики термометров опустятся до -2…-7, в течение дня субботы не поднимутся выше -1…-6. В ночь с 18 на 19 ноября и вовсе температура воздуха понизится до -7…-17. Днем в воскресенье термометры покажут -3…-8