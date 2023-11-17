«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Для борьбы с гололедом на тротуарах в Тюмени будут использовать гранитную крошку, а дороги обработают галитом — технической солью, сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Владимир Поминов. Для этого планируется задействовать более 700 единиц техники и примерно 18 тысяч тонн соли.
«В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололедных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал, на тротуары — фрикционный. При понижении температуры ниже 20 градусов на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказал Поминов «Ura.ru».
Галит безопасен для людей и животных, но может повредить обувь, поэтому ее рекомендуется чистить по возвращению домой. Соль распределяют по участку дозированно, в зависимости от количества снега на улице и температуры: от 5 до 50 грамм на квадратный метр.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на тюменских дорогах установят датчики гололеда. Автоматизированная система позволит получать актуальную информацию о погодных условиях.