Директора тюменской школы наказали за отказ поменять старый учебник

В ведомстве сообщили, что педагога-библиотекаря привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а директора оштрафовали за нарушение законов «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».