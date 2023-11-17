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Updated Сегодня, 06:32

В Тюмени оштрафовали директора школы за отказ поменять старый учебник на новый

Директора тюменской школы наказали за отказ поменять старый учебник

17 ноября 2023, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени оштрафовали директора школы за отказ поменять старый учебник на новый

Мама одного из семиклассников обратилась к директору тюменской школы с просьбой заменить старый учебник по истории на новый. Письменное обращение руководство школы проигнорировало.
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Дети

Женщина обратилась в прокуратуру: по результатам проверки школьнику выдали новую книгу.

В ведомстве сообщили, что педагога-библиотекаря привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а директора оштрафовали за нарушение законов «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени оштрафовали директора одной из частных школ. Некоторые ученики обучались без заключенного договора.

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