Директора тюменской школы наказали за отказ поменять старый учебник

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:32
Женщина обратилась в прокуратуру: по результатам проверки школьнику выдали новую книгу.
В ведомстве сообщили, что педагога-библиотекаря привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а директора оштрафовали за нарушение законов «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени оштрафовали директора одной из частных школ. Некоторые ученики обучались без заключенного договора.