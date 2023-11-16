Живой символ года: у тюменцев вырос спрос на рептилий

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Заводчики рептилий отметили, что в последнее время резко вырос спрос на ящериц, гекконов и других пресмыкающихся. Живой подарок стоит от 500 до 8000 рублей.
«Содержать их достаточно просто — они не шумят, не пахнут, на них нет аллергических реакций», — рассказывает заводчик гекконов Александра «Аргументам и Фактам».
Другой заводчик не рекомендует дарить рептилий детям. Также важно, чтобы у будущего хозяина была возможность ухаживать за питомцем. Нужно учитывать, что такое животное брезгливый человек содержать не сможет, так как его нужно кормить насекомыми.
Ветеринар Ольга Ковшикова утверждает, что хоть популярность рептилий растет, дарить их на праздник — плохая идея. Любому животному нужен уход, поэтому желание его завести должно быть осознанным.
Также, по словам Ковшиковой, врачей, специализирующихся на экзотических животных крайне мало, а лечение зачастую требует больших затрат, поэтому хозяева периодически «забывают» забрать питомца из клиники.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени к Новому году подорожают продукты. Несмотря на скидки, цены все равно будут выше, поэтому эксперты рекомендуют начать готовиться к празднику уже сейчас.