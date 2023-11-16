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Published Сегодня, 05:27

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Тюменцы скупают рептилий в качестве новогодних подарков

Живой символ года: у тюменцев вырос спрос на рептилий

16 ноября 2023, 05:27
Фото: Midjourney

Тюменцы скупают рептилий в качестве новогодних подарков

Некоторые тюменцы считают оригинальной идею дарить на Новый год символ грядущего года. 2024 — год Дракона — не исключение.

Заводчики рептилий отметили, что в последнее время резко вырос спрос на ящериц, гекконов и других пресмыкающихся. Живой подарок стоит от 500 до 8000 рублей.

«Содержать их достаточно просто — они не шумят, не пахнут, на них нет аллергических реакций», — рассказывает заводчик гекконов Александра «Аргументам и Фактам».

Другой заводчик не рекомендует дарить рептилий детям. Также важно, чтобы у будущего хозяина была возможность ухаживать за питомцем. Нужно учитывать, что такое животное брезгливый человек содержать не сможет, так как его нужно кормить насекомыми.

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Ветеринар Ольга Ковшикова утверждает, что хоть популярность рептилий растет, дарить их на праздник — плохая идея. Любому животному нужен уход, поэтому желание его завести должно быть осознанным.

Также, по словам Ковшиковой, врачей, специализирующихся на экзотических животных крайне мало, а лечение зачастую требует больших затрат, поэтому хозяева периодически «забывают» забрать питомца из клиники.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени к Новому году подорожают продукты. Несмотря на скидки, цены все равно будут выше, поэтому эксперты рекомендуют начать готовиться к празднику уже сейчас.

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