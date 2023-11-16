Здоровое село: в Ишимском районе обследовано более 5,6 тыс. жителей с начала года

Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог — повышение продолжительности жизни. Сельчане в рамках проекта проходят всестороннее обследование у узких специалистов, которые приезжают к ним из Тюмени. По итогам обследования, они получают консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.