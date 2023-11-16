nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 12:02

Published 16 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Здоровое село: в Ишимском районе обследовано более 5,6 тыс. жителей с начала года

Здоровое село: в Ишимском районе обследовано более 5,6 тыс. жителей с начала года

16 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Ишимском районе подвели итоги регионального проекта «Здоровое село». Медпомощью с начала года охвачено 19 сельских поселений, осмотрено 5652 человека, в том числе маломобильных 248 пациентов, сообщает депздрав Тюменской области.

Во время массового обследования ишимцев у 771 из них впервые выявлены серьезные заболевания. В основном — это болезни системы кровообращения, затем идут болезни эндокринной системы, на третьем месте — онкологические заболевания.

С 30 октября по 15 ноября 2023 года врачами:

  • откорректировано лечение 3114 человекам;
  • направлено на дообследование 2098 человек;
  • направлено на высокотехнологичную медицинскую помощь 33 человека;
  • направлен на коронароангиографию 81 человек;
  • отобрано на медицинскую реабилитацию 26 человек;
  • оформлено на группу инвалидности 10 человек;
  • госпитализированы 25 человек.

Проект «Здоровое село» был реализован в 2023 году во всех прикрепленных к Областной больнице № 4 районам. Всего осмотрено 21 357 человек.

Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог — повышение продолжительности жизни. Сельчане в рамках проекта проходят всестороннее обследование у узких специалистов, которые приезжают к ним из Тюмени. По итогам обследования, они получают консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37