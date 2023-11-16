Здоровое село: в Ишимском районе обследовано более 5,6 тыс. жителей с начала года

Posted 16 ноября, 12:02
Published 16 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Во время массового обследования ишимцев у 771 из них впервые выявлены серьезные заболевания. В основном — это болезни системы кровообращения, затем идут болезни эндокринной системы, на третьем месте — онкологические заболевания.
С 30 октября по 15 ноября 2023 года врачами:
Проект «Здоровое село» был реализован в 2023 году во всех прикрепленных к Областной больнице № 4 районам. Всего осмотрено 21 357 человек.
Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог — повышение продолжительности жизни. Сельчане в рамках проекта проходят всестороннее обследование у узких специалистов, которые приезжают к ним из Тюмени. По итогам обследования, они получают консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.