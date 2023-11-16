Все ближе к 100: стоимость яиц за неделю в Тюмени выросла до 95,5 рублей

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 05:52
По информации Росстата, стоимость куриных яиц в целом в России выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. В Тюменской области цены за период с января по октябрь цены возросли от 9 до 38 рублей.
Птицефабрики объясняют подорожание ростом расходов на транспортные услуги, материально-технических ресурсов, кормов для птицы, медикаментов и т. д. Эксперты отмечают, что стоимость куриного яйца складывается на 30% из затрат птицефабрик на газ и электричество, на 30% — из наценки торговых сетей, на 25% — из стоимости корма и на считанные проценты — из зарплат персонала и расходов на обслуживание птицефабрик. Поэтому воздействовать на стоимость куриных яиц сегодня возможно только посредством снижения тарифов и уменьшения накруток ретейла.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направили запросы в десять федеральных торговых сетей, а также поручили территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями-производителями. Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства России отметили, что в настоящее время рассматриваются регулирующие рост цен меры, в числе которых поставка куриных яиц из стран ЕАЭС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость мяса выросла от 12 до 29%. При этом наибольшее подорожание продемонстрировало мясо птицы.