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Врачи в США согласились взять на лечение 7-летнего тюменца

Врачи в США согласились взять на лечение 7-летнего тюменца

16 ноября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Маленький тюменец страдает редким генетическим заболеванием, а лечение стоит баснословной суммы. Клиника в США согласилась принять ребенка на лечение.

У 7-летнего тюменца Святослава Тропынина диагностировано редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна. Помочь маленькому тюменцу может только американский препарат, стоимость которого составляет 396 миллионов рублей. Принять мальчика на лечение согласились в клинике США.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские врачи провели пересадку донорского сердца жителю Ямала. Первая операция по пересадке сердца в Тюменской области была проведена в 2021 году. С тех пор подобным образом прооперировали шестерых пациентов, и все хирургические вмешательства прошли с отличным результатом.

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#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Лечение#Дмитрий Балобанов
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