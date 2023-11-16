Врачи в США согласились взять на лечение 7-летнего тюменца

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские врачи провели пересадку донорского сердца жителю Ямала. Первая операция по пересадке сердца в Тюменской области была проведена в 2021 году. С тех пор подобным образом прооперировали шестерых пациентов, и все хирургические вмешательства прошли с отличным результатом.