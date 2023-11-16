«Война меня полюбила»: на СВО погиб 42-летний тюменский полицейский

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Руслан Садыков родился 15 июня 1981 года. Все свое детство и юность провел в Чечкино. Служил в Чечне. Потом вернулся в родное село. Женился. Даже дважды. От первого брака у него остались двое детей. До мобилизации работал областном батальоне ППС.
Руслан был красивым, статным, веселым, очень активным и добрым человеком. Его жизнелюбие, веру в людей, в себя — не сломила даже Чеченская война, где он получил первое боевое крещение.
Он был такой отчаянный. Сильный духом. Всегда от него можно было ждать только помощи. В Чечне он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. А перед тем, как отправиться на СВО, написал мне: «Война меня полюбила. Надо уважать ее. Надо сходить и скорее вернуться домой с победой», — наша собеседница.
В переписке с родными Руслан не раз упоминал о том, что в зоне СВО быстро освоился, но очень скучает по дому, близким, по родным местам — рад был каждой весточке от земляков и очень гордился ими. Потерю друзей тоже переживал всем сердцем.
Как-то он меня попросил сходить в мечеть и положить монетки. Когда спросила, что случилось, рассказал, потерял друга — из Упоровского района. Атаковали дроны. Очень тяжело переносил эту потерю. Он же мусульманин, а мы, мусульмане, по-своему чтим память. Он говорит: «Положите монетки за упокой его души и за наше здоровье положите, пожалуйста», — вспоминает тюменка.
В конце лета этого года боец ненадолго вернулся в родное Чечкино — на побывку. По этому случаю собрал близких и родных. Родителей Руслан похоронил еще до СВО.
Он был в форме. Такой высокий, красивый. Барана пожарили. Сидели, фотографировались, общались. После праздника нас в машину посадил, проводил до дому. Говорил мне, что дома хорошо, но надо ехать назад, к парням: «Мы там все — одна семья», — делится женщина.
Через какое-то время после короткого отпуска, уже на Донбассе, Руслан сильно заболел. Своей родственнице он рассказал, что попал под сильный обстрел, укрытие нашел в канаве с водой.
Долго пролежал, было невозможно поднять голову, наверху дроны. Пока лежал в канаве, перед глазами вся жизнь пронеслась. О чем только говорит, я не подумал, — делился с женщиной боец.
После этого случая Руслан попал в больницу с воспалением легких. Кроме того, у него проявились проблемы с почками. Мужчине предлагали комиссоваться, но он не хотел бросать незаконченное дело, постоянно повторял — «кто, если не мы», а «песочек» из почек надеялся убрать уже дома.
Буквально накануне своей гибели Руслан написал родственнице, что не знает, что будет впереди и уже согласен на все. Она уверена, что у него было какое-то предчувствие.
Он очень торопился жить, понимаете? Всегда такой деятельный, позитивный, полный оптимизма. А тут такие слова, которые ему не свойственны, — отмечает тюменка.
Руслан Садыков погиб в зоне специальной военной операции 1 ноября. Похоронили его 10 ноября в родном Чечкино. Проводить земляка в последний путь вышло почти все село.