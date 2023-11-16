В Тюменской области девочка едва не задохнулась из-за насадки от спрея

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Ишимские врачи спасли девочку, которая едва не задохнулась после орошения горла: она случайно проглотила насадку от спрея.
Ребенка экстренно доставили в Областную больницу №4. Там ей была сделана гастроскопия и эндоскопия, чтобы выяснить, где именно находится застрявший предмет и оценить состояние желудочно-кишечного тракта.
«Для проведения процедуры нам пришлось применить медикаментозную седацию. Предмет длиною 6 сантиметров был извлечен из желудка без последствий для здоровья ребенка. Некоторое время пациент проведет под наблюдением врачей отделения хирургии, после чего отправится домой», — пояснил врач-эндоскопист Фаридун Хаджиев.
Доктор предупредил, что застрявший в горле предмет может стать причиной удушья, первыми признаками которого являются кашель, одышка, покраснение или бледность лица, а также свистящий звук при дыхании. В этих случаях нужно срочно обращаться в больницу.
Ранее тюменские врачи спасли 15-летнюю жительницу Ишима с онкозаболеванием. Из-за болезни иммунитет пациентки снизился и обычная простуда закончилась пневмонией.