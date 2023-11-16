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Тюменские врачи спасли девочку, случайно проглотившую насадку от спрея

В Тюменской области девочка едва не задохнулась из-за насадки от спрея

16 ноября 2023, 04:17
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли девочку, случайно проглотившую насадку от спрея

Юная тюменка проглотила предмет во время орошения горла. Сейчас девочка находится под наблюдением хирургов.

Ишимские врачи спасли девочку, которая едва не задохнулась после орошения горла: она случайно проглотила насадку от спрея.

Ребенка экстренно доставили в Областную больницу №4. Там ей была сделана гастроскопия и эндоскопия, чтобы выяснить, где именно находится застрявший предмет и оценить состояние желудочно-кишечного тракта.

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«Для проведения процедуры нам пришлось применить медикаментозную седацию. Предмет длиною 6 сантиметров был извлечен из желудка без последствий для здоровья ребенка. Некоторое время пациент проведет под наблюдением врачей отделения хирургии, после чего отправится домой», — пояснил врач-эндоскопист Фаридун Хаджиев.

Доктор предупредил, что застрявший в горле предмет может стать причиной удушья, первыми признаками которого являются кашель, одышка, покраснение или бледность лица, а также свистящий звук при дыхании. В этих случаях нужно срочно обращаться в больницу.

Ранее тюменские врачи спасли 15-летнюю жительницу Ишима с онкозаболеванием. Из-за болезни иммунитет пациентки снизился и обычная простуда закончилась пневмонией.

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