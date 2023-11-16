В Тюмени водитель «Нивы» не заметил и сбил двух школьниц

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Сегодня утром напротив дома №104 по улице Энергетиков в Тюмени сбили двух 16-летних школьниц. В ГИБДД Тюменской области уточнили, что пострадавшие переходили дорогу по «зебре».
63-летний водитель «Нивы» утверждает, что не заметил подростков. Вчера мужчина отмечал свой день рождения, но по результатам медосвидетельствования алкоголь в крови найден не был.
Девочки отделались ушибами, помощь им была оказана на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на тюменской трассе под колеса ГАЗели попал мужчина. От полученных травм пешеход скончался на месте.