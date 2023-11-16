В Тюмени на ДОКе под снос пойдет весь частный сектор

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
По словам заместителя главы администрации Тюмени Владимира Третьякова, здесь возведут новые жилые комплексы, 8 детских садов, 2 школы, медицинское учреждение, пожарное депо, а также спортивные объекты. По планам, несколько дошкольных учреждений будут размещены во встроенных помещениях, что позволит после ввода дома в эксплуатацию открыть детский сад.
Ранее «Наш Город» писал, что компания, принадлежащая девелоперу «Брусника», одержала победу на торгах на право реализации программы КРТ в квадрате улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая.
Еще один аукцион, на котором был продан земельный участок на ДОКе в районе Ярославской — Рылеева — Саратовской, Оловянникова, проезда Летний, Чекистов и Коммунистической — Рылеева — Набережной, Железнодорожной базы, переулка Берегового выкупила компания «Страна Девелопмент».