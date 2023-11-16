nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

В Тюмени на ДОКе снесут частный сектор

В Тюмени на ДОКе под снос пойдет весь частный сектор

16 ноября 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени на ДОКе снесут частный сектор

В Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь земельного участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Владимира Третьякова, здесь возведут новые жилые комплексы, 8 детских садов, 2 школы, медицинское учреждение, пожарное депо, а также спортивные объекты. По планам, несколько дошкольных учреждений будут размещены во встроенных помещениях, что позволит после ввода дома в эксплуатацию открыть детский сад.

Ранее «Наш Город» писал, что компания, принадлежащая девелоперу «Брусника», одержала победу на торгах на право реализации программы КРТ в квадрате улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая.

Еще один аукцион, на котором был продан земельный участок на ДОКе в районе Ярославской — Рылеева — Саратовской, Оловянникова, проезда Летний, Чекистов и Коммунистической — Рылеева — Набережной, Железнодорожной базы, переулка Берегового выкупила компания «Страна Девелопмент».

Читайте также:
Спустя полтора года: губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфиреВ Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытствоВ Тюмени состоится трибьют-концерт иноагента Noize MC
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация#КРТ
Подпишитесь
«Алкоголь — вон из города!»: когда в Тюменской области закроют все «наливайки»?
Вчера, 06:36
Тюменцам рассказали, когда и где заработают елочные базары
Вчера, 11:30
«Хотят сжить со свету»: тюменцы недовольны повышением тарифов ЖКХ
Вчера, 10:35
Если есть сиськи, то стричь не будете: тюменский барбершоп отказал клиентке в стрижке
Вчера, 10:10
«Кухарук vs Афанасьев»: главе Тюмени порекомендовали брать пример с главы Тобольска
Вчера, 07:05
«Работал на ВСУ»: тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену
Вчера, 09:30