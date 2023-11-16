В Тюмени на ДОКе под снос пойдет весь частный сектор

По словам заместителя главы администрации Тюмени Владимира Третьякова, здесь возведут новые жилые комплексы, 8 детских садов, 2 школы, медицинское учреждение, пожарное депо, а также спортивные объекты. По планам, несколько дошкольных учреждений будут размещены во встроенных помещениях, что позволит после ввода дома в эксплуатацию открыть детский сад.