Тюменским росгвардейцам выплатят по 100 тыс руб на СВО

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Участники СВО, служащие от Росгвардии, смогут получить единоразовую выплат в размере 100 тысяч рублей. Решение по соответствующему постановлению будет принято тюменскими властями 24 ноября 2023 года.
«Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте, находящимся в распоряжении агентства.
Управление Росгвардии будет самостоятельно передавать данные в департамент социального развития после того, как служащие подпишут контракт. Деньги им будут перечислены в течении 3 дней. Отметим, выплаты смогут получить лишь те служащие, которые заключили соглашение не раньше 28 июля текущего года.
Ранее «Наш город» писал о том, что отправившаяся в зону СВО тюменка оказалась там не нужна. Тюменка пробыла в зоне СВО чуть больше недели, а 8 сентября врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Тогда она вернулась в Россию, чтобы сделать тест повторно: результат был отрицательным. Ирина хотела вернуться, но не может это сделать уже на протяжении месяца.