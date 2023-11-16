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Тюменским росгвардейцам выплатят по 100 тыс руб на СВО

Тюменским росгвардейцам выплатят по 100 тыс руб на СВО

16 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Служащим в зоне СВО от Росгвардии могут назначить единовременную выплату в размере 100 тыс рублей. Соответствующее постановление находится на рассмотрении властей, сообщает URA.RU
Сюжет
Бюджет

Участники СВО, служащие от Росгвардии, смогут получить единоразовую выплат в размере 100 тысяч рублей. Решение по соответствующему постановлению будет принято тюменскими властями 24 ноября 2023 года.

«Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте, находящимся в распоряжении агентства.
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Управление Росгвардии будет самостоятельно передавать данные в департамент социального развития после того, как служащие подпишут контракт. Деньги им будут перечислены в течении 3 дней. Отметим, выплаты смогут получить лишь те служащие, которые заключили соглашение не раньше 28 июля текущего года.

Ранее «Наш город» писал о том, что отправившаяся в зону СВО тюменка оказалась там не нужна. Тюменка пробыла в зоне СВО чуть больше недели, а 8 сентября врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Тогда она вернулась в Россию, чтобы сделать тест повторно: результат был отрицательным. Ирина хотела вернуться, но не может это сделать уже на протяжении месяца.

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#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Бюджет#Выплаты#СВО#Бойцы СВО#Дмитрий Балобанов
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