Тюменским росгвардейцам выплатят по 100 тыс руб на СВО

Ранее «Наш город» писал о том, что отправившаяся в зону СВО тюменка оказалась там не нужна. Тюменка пробыла в зоне СВО чуть больше недели, а 8 сентября врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Тогда она вернулась в Россию, чтобы сделать тест повторно: результат был отрицательным. Ирина хотела вернуться, но не может это сделать уже на протяжении месяца.