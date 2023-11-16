У жителя Тюменской области арестовали имущество на 1 млн рублей за вылов осетра

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Инцидент случился в июне этого года на реке Иртыш в Уватском районе.
«Обвиняемый на моторной лодке донной сетью выловил одну особь сибирского осетра, занесенную в Красную книгу РФ, после чего был задержан на месте преступления сотрудниками транспортной полиции. Так как осетр был живой, его выпустили в реку», — пояснили в ведомстве.
Своими действиями рыбак причинил водным биологическим ресурсам ущерб на более чем 450 тысяч рублей. На имущество тюменца наложен арест в общей сумме 950 тысяч рублей. Окончательный вердикт по возмещению ущерба и наказанию за незаконную рыбалку вынесет суд.