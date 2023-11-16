У жителя Тюменской области арестовали имущество на 1 млн рублей за вылов осетра



Своими действиями рыбак причинил водным биологическим ресурсам ущерб на более чем 450 тысяч рублей. На имущество тюменца наложен арест в общей сумме 950 тысяч рублей. Окончательный вердикт по возмещению ущерба и наказанию за незаконную рыбалку вынесет суд.