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У жителя Тюменской области арестовали имущество на 1 млн рублей за вылов осетра

У жителя Тюменской области арестовали имущество на 1 млн рублей за вылов осетра

16 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Полицейские поймали 63-летнего жителя Тюменской области на незаконном вылове осетра. За браконьерство на краснокнижную рыбу ему грозит штраф в сумме причинного ущерба, который составляет около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

 

Инцидент случился в июне этого года на реке Иртыш в Уватском районе.

«Обвиняемый на моторной лодке донной сетью выловил одну особь сибирского осетра, занесенную в Красную книгу РФ, после чего был задержан на месте преступления сотрудниками транспортной полиции. Так как осетр был живой, его выпустили в реку», — пояснили в ведомстве.


Своими действиями рыбак причинил водным биологическим ресурсам ущерб на более чем 450 тысяч рублей. На имущество тюменца наложен арест в общей сумме 950 тысяч рублей. Окончательный вердикт по возмещению ущерба и наказанию за незаконную рыбалку вынесет суд.

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#Общество#Ирина Швецова#Рыбаки#Браконьеры
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