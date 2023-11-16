Тюменцы возмущены сносом векового леса в Ембаево

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В селе Ембаево неподалеку от улицы Мира местные жители заметили строительную технику. Вид спиленных деревьев возмутил горожан. По мнению тюменцев, вековые сосны необходимо сохранить.
«Земельный участок принадлежит застройщику, у него есть разрешение на вырубку растительности для своих объектов. Подготовлена площадка под строительство досугового центра. В нем будет спортзал, ресторан и баня. Деревья снесли под эту площадку», — рассказали редакции 72.ru в пресс-службе Тюменского района
Расчистка территории также проводится неподалеку от ЖК «Ритмы». Там в марте следующего года планируется начало строительства нового детского сада.
Ранее «Наш город» писал о том, что на ДОКе под снос пойдет весь частный сектор. В Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь земельного участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров.