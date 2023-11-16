Тюменцы возмущены сносом векового леса в Ембаево

«Земельный участок принадлежит застройщику, у него есть разрешение на вырубку растительности для своих объектов. Подготовлена площадка под строительство досугового центра. В нем будет спортзал, ресторан и баня. Деревья снесли под эту площадку», — рассказали редакции 72.ru в пресс-службе Тюменского района