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Тюменцы возмущены сносом векового леса в Ембаево

Тюменцы возмущены сносом векового леса в Ембаево

16 ноября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Рядом с Ембаево сносят лес под застройку.

В селе Ембаево неподалеку от улицы Мира местные жители заметили строительную технику. Вид спиленных деревьев возмутил горожан. По мнению тюменцев, вековые сосны необходимо сохранить.

«Земельный участок принадлежит застройщику, у него есть разрешение на вырубку растительности для своих объектов. Подготовлена площадка под строительство досугового центра. В нем будет спортзал, ресторан и баня. Деревья снесли под эту площадку», — рассказали редакции 72.ru в пресс-службе Тюменского района

Расчистка территории также проводится неподалеку от ЖК «Ритмы». Там в марте следующего года планируется начало строительства нового детского сада.

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Ранее «Наш город» писал о том, что на ДОКе под снос пойдет весь частный сектор. В Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь земельного участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров.

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#Общество#Строительство#Лес#Тюменская область#Жалобы#Застройка#Ембаево#Дмитрий Балобанов
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