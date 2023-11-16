Тюменцам сегодня обещают штормовой ветер и снег

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 03:36
В Тюмени 16 ноября синоптики обещают небольшой снег, юго-западный ветер до 3,9 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут +1…+3, в вечерние часы температура воздуха составит -1…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20, закат в 16:24, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.
В Тобольске 16 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня, ветер юго-западный до 2,7 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1, в вечерние часы ожидается 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 16:07, продолжительность дня 7 часов 52 м минуты.
В Ялуторовске в четверг, 16 ноября, синоптики обещают в течение дня небольшой снег, юго-западный ветер до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в вечернее и ночное время суток 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 16:23, продолжительность дня 8 часов 8 минут.
В Заводоуковске 16 ноября ожидается небольшой снег, ветер до 2,7-3,4 м/с, +1…+3 днем и 0…+1 ночью. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:23, продолжительность дня 8 часов 10 минут.
В Ишиме в четверг, 16 ноября, метеорологи обещают снег, юго-западный ветер до 2,4-3,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в вечерние и ночные часы термометры покажут 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59, закат в 16:13, продолжительность дня 8 часов 14 минут.