Тюменцам сегодня обещают штормовой ветер и снег

В Тюменской области резко похолодает

На юге Тюменской области в четверг, 16 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, осадки виде дождя со снегом, местами гололедные явления. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. В дневные часы температура воздуха составит -2…+3, в темное время суток 0.-5.