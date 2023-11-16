Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как правило, тюменцы выбирают рефинансирование, чтобы снизить расходы на обслуживание кредита, а банки тем самым привлекают новых клиентов.
У семей с детьми есть возможность рефинансировать кредит по льготным программам. Как это сделать — сообщает Саратов24.
Как пример, можно оформить семейную ипотеку под 6 процентов. Этот вариант доступен, если соблюдены несколько условий. Нужно, чтобы хотя бы один ребенок был рожден с 2018 по 2023 год, а также у ребенка, рожденного до 2023 года, должна быть инвалидность.
Семейную ипотеку можно оформить только при покупке квартиры в новостройке, на строительство дома рефинансирование не рассчитано.
Многодетным семьям выделяются 450 тысяч рублей, которые также можно направить на погашение кредита. Сделать это можно только при условии, что кредит был выдан на цели, которые предусматриваются господдержкой.
Сделать рефинансирование невозможно, если оформлена льготная ипотека со ставкой до 8 процентов, дальневосточная ипотека со ставкой до 2 процентов или IT-ипотека со ставкой до 5 процентов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на погашение платежей по ипотеке у тюменцев уходит почти половина зарплаты. По этому показателю регион находится на 14 месте в рейтинге.