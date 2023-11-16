Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке

Как пример, можно оформить семейную ипотеку под 6 процентов. Этот вариант доступен, если соблюдены несколько условий. Нужно, чтобы хотя бы один ребенок был рожден с 2018 по 2023 год, а также у ребенка, рожденного до 2023 года, должна быть инвалидность.