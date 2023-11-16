Тюменский эксперт пояснил, почему дорожают яйца

С чем связан рост стоимости яиц — пояснил 72.RU кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики и финансов ТюмГУ Иван Вилков. По его мнению, цены на товары формируются с учетом инфляции и таких факторов, как дефицит кадров, расходы предприятий на поиск новых сотрудников, индексацию их зарплат. Все эти критерии отражаются и на отпускной стоимости яиц.