Тюменский эксперт пояснил, почему дорожают яйца

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
С чем связан рост стоимости яиц — пояснил 72.RU кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики и финансов ТюмГУ Иван Вилков. По его мнению, цены на товары формируются с учетом инфляции и таких факторов, как дефицит кадров, расходы предприятий на поиск новых сотрудников, индексацию их зарплат. Все эти критерии отражаются и на отпускной стоимости яиц.
«Производители на инфляцию могут реагировать по-разному. Первое время снижать наценку, а когда делать это становится уже невозможно, переносят возросшие издержки на итоговую стоимость своего продукта. При этом цены могут повышать либо плавно, либо одномоментно. Возможно, на предприятиях просто начался новый виток финансового планирования и появилась необходимость повысить цены, чтобы сошлись доходы и расходы», — отметил эксперт.
Ранее «Наш город» посчитал насколько в Тюменской области выросла стоимость курицы.