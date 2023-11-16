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Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта

Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта. Карта

16 ноября 2023, 12:32
Фото: 1MI

Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта

В Тюмени начинаются работы по подготовке к реконструкции Салаирского тракта. Проезжая часть трассы будет расширена до 4-полос, поэтому участки, прилегающие к границам дороги, будут изъяты у их собственников. Об этом предупредили в ГУС Тюменской области.
Фото: телеграм-канал ГУС ТО
«Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а также подать заявление об учёте прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества в течение 60 дней», — сказано в объявлении агентства.

Ранее мэрия Тюмени опубликовала перечень земельных участков в центре города, которые будут изъяты у населения ради проекта реновации компании «Мостострой-11».

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#Общество#Ирина Швецова#Реновация#Салаирский тракт#Тюмень — Салаирка#ГУС
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