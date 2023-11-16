Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта. Карта

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а также подать заявление об учёте прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества в течение 60 дней», — сказано в объявлении агентства.
Ранее мэрия Тюмени опубликовала перечень земельных участков в центре города, которые будут изъяты у населения ради проекта реновации компании «Мостострой-11».