Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта. Карта

Тюменские власти изымут частные участки для реконструкции Салаирского тракта

В Тюмени начинаются работы по подготовке к реконструкции Салаирского тракта. Проезжая часть трассы будет расширена до 4-полос, поэтому участки, прилегающие к границам дороги, будут изъяты у их собственников. Об этом предупредили в ГУС Тюменской области.