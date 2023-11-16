Тюменские полицейские остановили «покатушки» 16-летнего подростка на «Ладе» родителей

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Наряд ДПС остановил парня рядом с домом 12 на улице Советская. За управление транспортным средством без прав на него составлен административный протокол. Юноша признался полицейским, что взял автомобиль без ведома родителей.
«Родители, будьте бдительны! Каждая такая поездка может закончиться если не плачевно, то трагически!», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.
Напомним, сегодня в Тюмени водитель «Нивы» наехал на двух школьниц, не заметив их на пешеходном переходе.