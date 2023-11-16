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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:19

Тюменские полицейские задержали 16-летнего подростка за рулем родительского авто

Тюменские полицейские остановили «покатушки» 16-летнего подростка на «Ладе» родителей

16 ноября 2023, 14:13
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали 16-летнего подростка за рулем родительского авто

В поселке Богандинский 16-летний подросток решил покататься на родительской машине. Но несовершеннолетнего водителя за рулем «Лады» заметили местные жители и сообщили об этом в полицию.
Сюжет
ДТП
Фото: телеграм-канал ГИБДД Тюменской области

Наряд ДПС остановил парня рядом с домом 12 на улице Советская. За управление транспортным средством без прав на него составлен административный протокол. Юноша признался полицейским, что взял автомобиль без ведома родителей.

«Родители, будьте бдительны! Каждая такая поездка может закончиться если не плачевно, то трагически!», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня в Тюмени водитель «Нивы» наехал на двух школьниц, не заметив их на пешеходном переходе.

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