Тюменец продает визитку Жириновского за 10 миллионов рублей

В конце декабря 2021 года Владимир Жириновский с трибуны Госдумы называл точную дату начала специальной военной операции — 22 февраля 2022 года. В 2019 лидер фракции ЛДПР сообщил, что Третья Мировая Война начнется в 2024 году с регионального конфликта на Ближнем Востоке, в котором примут участие Израиль и Иран.