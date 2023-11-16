Тюменец продает визитку Жириновского за 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Визитная карточка Жириновского В.В, 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в опубликованном на популярной площадке объявлении.
Напомним, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года. До своего 76-летия политик не дожил 19 дней. Владимира Жириновского и его меткие высказывания вспоминают до сих пор.
В конце декабря 2021 года Владимир Жириновский с трибуны Госдумы называл точную дату начала специальной военной операции — 22 февраля 2022 года. В 2019 лидер фракции ЛДПР сообщил, что Третья Мировая Война начнется в 2024 году с регионального конфликта на Ближнем Востоке, в котором примут участие Израиль и Иран.
Также Жириновский отмечал, что в 2024 году Россия станет великой страной. Заметим, что именно в 2024 году состоятся выборы президента РФ.