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Тюменец продает визитку Жириновского за 10 миллионов рублей

Тюменец продает визитку Жириновского за 10 миллионов рублей

16 ноября 2023, 08:14
Фото: Авито
Житель Тюмени выставил на продажу визитную карточку Владимира Жириновского. Стоимость визитки составляет 10 миллионов рублей.
«Визитная карточка Жириновского В.В, 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в опубликованном на популярной площадке объявлении.

Напомним, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года. До своего 76-летия политик не дожил 19 дней. Владимира Жириновского и его меткие высказывания вспоминают до сих пор.

В конце декабря 2021 года Владимир Жириновский с трибуны Госдумы называл точную дату начала специальной военной операции — 22 февраля 2022 года. В 2019 лидер фракции ЛДПР сообщил, что Третья Мировая Война начнется в 2024 году с регионального конфликта на Ближнем Востоке, в котором примут участие Израиль и Иран.

Также Жириновский отмечал, что в 2024 году Россия станет великой страной. Заметим, что именно в 2024 году состоятся выборы президента РФ.

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